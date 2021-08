"Mele e pere 2021", martedì la conferenza annuale di Coldiretti Verona

Ritorna l’annuale conferenza “Mele e pere 2021. Previsioni produttive e situazioni di mercato” organizzata da Coldiretti Verona in collaborazione con il Comune di Zevio. L’appuntamento in programma martedì 10 agosto alle 20.30 al Parco della Rimembranza al Castello di Zevio si propone di divulgare i dati relativi alle stime di produzione di mele e pere per il 2021 e 2022, elaborati da Assomela di Trento e dal C.S.O di Ferrara.

Durante l’incontro si discuterà anche della situazione del comparto a livello nazionale, nonché delle prospettive dello stesso in vista dell’imminente campagna di commercializzazione del prodotto, la cui raccolta comincerà proprio ad agosto.

Ad aprire i lavori saranno Diego Ruzza e Gabriele Bottacini, rispettivamente Sindaco e Vice Sindaco del Comune di Zevio e Stefano Faedo, presidente dell’Associazione Assofrutta Veneto. A seguire, moderati da Giorgio Girardi, capo area ortofrutta di Coldiretti Verona, interverranno Alessandro Dalpiaz, Direttore di Assomela ed Elisa Macchi Direttore del C.S.O di Ferrara. Le conclusioni saranno di Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Verona.

Una conferenza importante, diventata tradizione, ma, pure momento d’incontro e d’approfondimento, per misurare la situazione produttiva della stagione in corso.