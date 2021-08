AIS Veneto: al via i nuovi corsi 2021

AIS Veneto amplia l’offerta formativa per l’autunno 2021: saranno a disposizione 40 corsi per diventare Sommelier, con la possibilità di scegliere tra i 18 cicli formativi con lezioni in streaming dei corsi di 1°, 2° e 3° livello, oppure si potrà tornare in aula con le lezioni in presenza, scegliendo tra i 22 corsi con incontri per tutti e tre i livelli, nel rispetto delle norme anti-Covid. Una formula già consolidata negli scorsi mesi che proseguirà in tutte le province della regione, con i nuovi corsi in partenza nel mese di settembre.

La proposta didattica diventa sempre più flessibile e accessibile: i corsi online sono studiati per ottimizzare i tempi senza rinunciare alla qualità della formazione, che da sempre contraddistingue AIS, unendo il fascino delle degustazioni dal vivo con i vantaggi di una formazione a distanza. Infatti per tutti i corsi, oltre agli incontri online, sono previsti anche appuntamenti in sala dove mettere in pratica le nozioni apprese con le degustazioni guidate. Non solo: il materiale didattico verrà recapitato direttamente all’indirizzo indicato da ciascun corsista.

Nei corsi di primo livello sarà possibile studiare elementi di viticoltura, enologia e del servizio che rappresentano le basi della professione del Sommelier, a partire dalla corretta temperatura di mescita dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Il tutto costantemente accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica di degustazione.

Il secondo livello prende in esame le più importanti zone vitivinicole italiane e straniere e consente di cogliere il legame indissolubile tra vino e territorio. Il perfezionamento costante della tecnica di degustazione diventa così elemento distintivo per apprezzare ogni singola sfumatura ed esprimere un giudizio professionale e oggettivo.

Nel terzo livello, per la prima volta disponibile anche online, viene affrontata la tecnica della degustazione del cibo e del suo abbinamento al vino attraverso prove di assaggio con le diverse tipologie di alimenti e di preparazioni che si terranno in occasione di quattro vere e proprie cene al ristorante.

Un’altra importante novità nel mondo di AIS Veneto è il cambio della sede regionale, che a Montebelluna (TV) si sposta in via Dino Buzzati: una sala più grande e più funzionale potrà accogliere degustazioni e presentazioni, oltre a numerosi altri servizi.

Tutte le informazioni relative ai corsi e all'iscrizione sono disponibili sul sito.

I corsi in presenza 2021

Il 1° livello in presenza

• PD: Lunedì 6 settembre dalle 20.30 nell’hotel Best Western Plus Galileo a Padova.

• PD: Martedì 14 settembre dalle 20.30 nell’hotel Terme Olympia, Montegrotto Terme (PD).

• VE: Martedì 14 settembre dalle 20.30 nel Novotel Venezia Mestre Castellana, Mestre (VE).

• VI: Lunedì 6 settembre dalle 20.30 nell’Istituto San Gaetano, Vicenza.

• TV: Lunedì 20 settembre dalle 20.30 nell’IPSSAR Massimo Alberini, Lancenigo (TV).

• VR: Lunedì 13 settembre dalle 20.30 nell SHG Hotel Catullo Verona, San Martino Buon Albergo (VR).

• BL: Mercoledì 1 settembre dalle 20.30 nel Ristorante DeGusto Dolomiti, Belluno.

Il 2° livello in presenza

• BL: Martedì 7 settembre dalle 20.30 nell’Hotel Ristorante La Casona a Feltre (BL).

• VR: Sabato 11 settembre dalle 9.30 nel ShG Hotel Catullo Verona a San Martino Buon Albergo (VR).

• RO: Martedì 14 settembre dalle 20,30 nel Ristorante da Mino a Rovigo.

• PD: Martedì 7 settembre dalle 20.30 nell’hotel Best Western Plus Galileo a Padova.

• VI: Lunedì 27 settembre dalle 20.30 nell’Hotel Ristorante Cà Sette a Bassano del Grappa (VI).

• TV: Lunedì 20 settembre dalle 20.30 nell’Hotel Maggior Consiglio a Treviso.

• TV: Martedì 14 settembre dalle 20.30 nell’Hotel Relais Le Betulle a Conegliano (TV).

• VE: Mercoledì 15 settembre dalle 20.30 nell’Novotel Venezia Mestre Castellana a Mestre (VE).

Il 3° livello in presenza

• BL: Giovedì 2 settembre dalle ore 20.30 nel Ristorante Nogherazza a Belluno.

• VI: Mercoledì 8 settembre dalle ore 20.30 nell’Hotel Viest a Vicenza.

• PD: Mercoledì 8 settembre dalle ore 20.30 nel Best Western Plus Galileo a Padova.

• VE: Lunedì 13 settembre dalle 20.30 nell’Hotel Amadeus a Venezia.

• VR: Martedì 14 settembre dalle 20.30 nel SHG Catullo di Verona a San Martino Buon Albergo (VR).

• RO: Mercoledì 22 settembre dalle 20.30 nel Ristorante da Mino a Rovigo.

• TV: Giovedì 23 settembre dalle 20.30 nell’Hotel Maggior Consiglio a Treviso.

I corsi online 2021

Il 1° livello Online

• VR: Lunedì 27 settembre dalle 20.30 online – Best Western CTC Hotel Verona a San Giovanni Lupatoto (VR).

• VI: Lunedì 27 settembre dalle 20.00 online – Istituto Alberghiero San Gaetano a Vicenza.

• VE: Lunedì 27 settembre dalle 20.00 online – Le Carline a Pramaggiore (VE).

• TV: Lunedì 27 settembre dalle 20.00 online – Accademia Delle Professioni DIEFFE a Valdobbiadene (TV).

• TV: Lunedì 27 settembre dalle 20.30 online – PrimHotel a Oderzo (TV).

• PD: Lunedì 27 settembre dalle 20.30 online – Best Western Plus Galileo a Padova.

Il 2° livello Online

• PD: Martedì 14 settembre dalle 20.00 online – Best Western Plus Galileo a Padova.

• VI: Martedì 14 settembre dalel 20.00 online – Istituto San Gaetano a Vicenza.

• RO: Martedì 14 settembre dalle 20.00 online – Best Western Hotel Cristallo a Rovigo.

• VE: Martedì 14 settembre dalle 20.00 online – Novotel Venezia Mestre Castellana a Mestre (VE).

• VR: Martedì 14 settebre dalle 20.30 online – Best Western CTC Hotel Verona a San Giovanni Lupatota (VR).

• TV: Martedì 14 settembre dalle 20.30 online – Hotel Maggior Consiglio a Treviso.

Il 3° livello Online

• RO: Lunedì 13 settembre dalle 20.00 online – Associazione Pro Loco Donada a Porto Viro (RO)

• VR: Lunedì 13 settembre dalle 20.00 online – Best Western CTC Hotel Verona a San Giovanni Lupatoto (VR).

• TV: Lunedì 13 settembre dalle 20.30 online – Accademia delle Professioni DIEFFE a Valdobbiadene (TV).

• VI: Giovedì 16 settembre dalle 20.00 online – Istituto San Gaetano a Vicenza.

• VE: Giovedì 16 settembre dalle 20.00 online – Novotel Venezia Mestre Castellana a Mestre (VE).

• PD: Giovedì 16 settembre dalle 20.30 online – Best Western Plus Galileo a Padova.