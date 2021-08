CGIA: «Il "modello Nordestino" funziona ancora»

Ancorché gli ostacoli e le difficoltà attanaglino ancora il nostro territorio, la CGIA di Mestre ricorda che il cosiddetto modello nordestino presenta, ancora oggi, numeri importanti.

Quanto al Pil, la ripartizione geografica del Nordest incide, per il 23,2% del dato totale nazionale, contribuendo al 33% dell’export nazionale, e, per l’86,6% del saldo commerciale. «Generiamo - segnala CGIA - il 26% degli investimenti, il 22% dei consumi e dell’occupazione nazionale. Contiamo solo il 13,3% del totale dei disoccupati presenti nel Paese, mentre, nel nostro territorio ospitiamo il 39,5% del totale dei turisti, che visitano l’Italia. Per quanto riguarda la presenza dell’economia sommersa, secondo l’Istat, il Nordest è l’area d’Italia meno interessata, da questo triste e pesante fenomeno e, in termini di evasione, l’Istat ci colloca tra i più virtuosi con un livello di infedeltà fiscale, in linea con quello presente in Germania».



CGIA prosegue: «Fortunatamente, anche nel campo del sociale rileviamo numeri significativi. Gli ultimi dati Istat, infatti, segnalano che il Nordest è al primo posto a livello nazionale, per numero di istituzioni no profit, ogni 10mila abitanti (70,3) e al secondo, per numero di dipendenti occupati, in tali realtà, sempre ogni 10mila abitanti (175,5). Il Cnel, qualche anno fa, ricorda ancora CGIA, ebbe a segnalare come il Nordest fosse la prima macro area, per integrazione e inclusione sociale degli stranieri, nel nostro Paese. Il mondo delle imprese nordestine è specchio di successo, perché ormai globalizzato, aperto ai mercati internazionali, senza alcun problema, e destinato a finire sulla prima pagina del Times, come modello economico dell’anno?».



Dati, dunque, importanti, da esaminare attentamente e che, per la loro realtà, sono ottimo indice per il futuro.