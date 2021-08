Fieracavalli a novembre torna a Verona

La 123a edizione di Fieracavalli ha inaugurato con la primavera 2021 una stagione di anteprime ed eventi, volti ad accompagnare, in un simbolico conto alla rovescia, appassionati del mondo equestre e operatori del settore verso Verona.

In attesa dell’evento a Verona, che si svolgerà su due week-end consecutivi di novembre (dal 4 al 7 e dal 12 al 14), Fieracavalli mantiene il suo impegno con il settore, promuovendo numerose iniziative distribuite su tutto il territorio nazionale attraverso un fitto calendario che si concluderà nelle date della manifestazione.

Gli appuntamenti sportivi in programma si intrecciano con i valori cardine della rassegna, grazie alla capillarità territoriale di due importanti circuiti di salto ostacoli - l’Italian Champions Tour e il Gran Premio 123x123 - e la diffusione di una cultura equestre più sostenibile ed inclusiva attraverso iniziative a sfondo sociale, in grado di mettere in evidenza l’efficacia ormai dimostrata del rapporto tra uomo e cavallo.



Gli amanti del cavallo, quindi, non dovranno aspettare fino a novembre per vivere la passione equestre: dopo la recente trasferta siciliana, che ha visto Fieracavalli impegnata nella terza edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo, la stagione estiva continua con due importanti tour sportivi.

L’Italian Champions Tour, circuito itinerante di salto ostacoli a squadre promosso da Fieracavalli in accordo con la Federazione Italiana Sport Equestri che, dopo il debutto con il Master Event nell’ovale di Piazza di Siena in occasione dell’88a edizione dello CSIO di Roma, attraverserà l’Italia da nord a sud fino a novembre.

Il circuito è strutturato su due livelli di competizione, Sport h145 – Gentlemen Riders h120, e si sviluppa attraverso 7 gare a squadre distribuite in altrettante tappe organizzate in alcuni tra i più prestigiosi e rinomati centri equestri nazionali. La prima tappa si è svolta dal 23 al 25 luglio a Gorla Minore, seguono poi Atina (06-08 agosto), Arezzo (20-22 agosto), Cattolica (3-5 settembre), Busto Arsizio (17-19 settembre), Militello in Val di Catania (08-10 ottobre) e Abbasanta (22-24 ottobre). Il gran finale è ovviamente in programma a Fieracavalli 2021, all’interno della tappa italiana della Longines FEI Jumping World CupTM, con un montepremi complessivo di 100.000,00 euro.



Altro appuntamento imperdibile del calendario agonistico che prevede la finalissima a Verona, il Gran Premio Fieracavalli, nato nel 2018 per celebrare le 120 edizioni del più importante salone nazionale dedicato al settore equestre. La selezione dei binomi, che per questa edizione saranno 123, ha preso il via il 14 maggio in Sicilia e si chiuderà all’Arezzo Equestrian Centre dal 22 al 24 ottobre.



Sul piano sociale sono molte le attività messe in campo in questi mesi dagli organizzatori della manifestazione che hanno voluto, anche in questo caso, dare un segno di continuità alle numerose iniziative che negli anni hanno visto la luce grazie alla fiera.

Gli incoraggianti risultati del progetto sperimentale Riding the Blue, dove sono stati evidenziati i benefici degli Interventi Assistiti con il cavallo nel miglioramento del comportamento adattivo e della funzione motoria nei bambini affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico, hanno permesso il proseguimento degli incontri a stretto contatto con il cavallo per un gruppo selezionato di bambini affetti da autismo.



Attività riabilitative e terapeutiche con il cavallo anche presso l’Ospedale Villa Santa Giuliana di Verona, struttura specializzata nella cura del disturbo psichiatrico negli adolescenti. Gli incontri di riabilitazione equestre, frutto della collaborazione tra Fieracavalli e la struttura sanitaria, prevedono inoltre il coinvolgimento dei giovani pazienti fragili nel progetto Art&Cavalli Lab: workshop d’arte, dove la creazione artistica diviene un mezzo per esprimersi, liberarsi e trasformarsi.



Fieracavalli vi aspetta a Verona dal 4 al 7 e dal 12 al 14 novembre.