Artigianato e PMI: incontro tra il presidente Zaia e i vertici di CNA Veneto

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i dati economici del Focus dell’Osservatorio Economia e Territorio, che hanno registrato per il Veneto nei primi mesi del 2021 una ripresa del PIL del +5,8%. Tra i temi esposti dalla CNA al Governatore, l’andamento dei prezzi delle materie prime; le problematiche relative alle competenze e alla formazione del personale specializzato; la necessità di sostenere e mantenere coese le filiere strategiche del Made in Italy.

Durante l’incontro ci si è inoltre concentrati sulle risorse della nuova programmazione europea e sul PNRR. La CNA ha chiesto anche che venga mantenuta e rafforzata la cabina di regia tra Assessori con i Dirigenti e le Parti Sociali per accompagnare le progettualità in essere e per dare impulso alle nuove progettualità. È stata sottolineata l’importanza di rafforzare il rapporto con i Confidi anche su nuovi strumenti finanziari come i minibond, il piccolo credito, e altre azioni in grado di sostenere il credito e la liquidità alle imprese.

Da parte del Presidente è stata sottolineata l’attenzione alle problematiche esposte e rinnovato l’auspicio che il rilancio economico nei territori veda un costante confronto tra le istituzioni e le rappresentanze delle categorie.