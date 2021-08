Verona solidale

Mercoledì 4 agosto alle 11, al Caffè Liston 12 in piazza Bra, verranno presentate le iniziative di solidarietà in programma a Verona per dare un aiuto a Cuba, che sta vivendo una drammatica emergenza sanitaria, energetica e alimentare.

Scarseggiano il cibo e gli strumenti medici come garze, ventilatori polmonari, saturimetri, monitor diagnostici e altri ausili sanitari di fondamentale importanza in tempi di pandemia.

Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, racconterà l’esperienza vissuta dalla città quando nel marzo 2020, in piena emergenza pandemica, arrivò una squadra di medici cubani che si mise a completa disposizione dell’ospedale e degli altri presidi sanitari sul territorio.

Interverranno quindi Floriano Zanoni, della segreteria Cgil, Enzo Pescatori, membro della segretaria nazionale dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba e un rappresentante della rete degli Studenti Medi Verona.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Amicizia Italia-Cuba e Cgil con il sostegno di Rete degli Studenti Medi Verona, Cia-Agricoltori Italiani, Emmaus Italia, Emmaus Aselogna, Emmaus Villafranca, cooperativa La Mano 2 – Fattoria Margherita, cooperativa La Proletaria – Red Zone, cooperativa Pog – produttori olivicoli gardesani, Cospe Verona.