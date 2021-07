Ballarin, Riders Meet Rally: «Vogliamo rifarlo»

“Riders Meet Rally 2”, è l’evento che si è svolto ieri a Erbezzo e ha unito moto e macchine da rally. Ad assistere un folto gruppo di curiosi, appassionati e anche personaggi famosi come Diletta Leotta e Dj Ringo.

Ai nostri microfoni Matteo Ballarin, presidente di WithU, stila il bilancio dell'evento.

«È andata benissimo, siamo stati fortunati con il tempo: dopo il diluvio di martedì ieri c’è stato bel tempo tutto il giorno. Ha iniziato a piovere subito dopo la fine dell’evento. Siamo stati super contenti, gli ospiti, i piloti, anche Umberto Scandola: tutti si sono divertiti e la domanda che mi è stata posta più spesso è stata: “Replichiamo anche l’anno prossimo, vero?”».

A rendere ancora più suggestivo l’evento è stata la cornice dei monti lessini: «La cornice di Erbezzo era meravigliosa. È stato bello vedere persone che non conoscono la Lessinia rimanerne innamorati. C’è tanta voglia di rifare l’evento in Lessinia: la comunità ha partecipato attivamente, i ristoratori, il sindaco e il consiglio comunale. Gli spettatori più carini erano gli anziani della casa di riposo, che dalle finestre e dal giardino hanno assistito con entusiasmo e piacere. La voglia di tornare a fare qualcosa dal vivo è forte in tutti noi: sia da noi organizzatori, sia dagli spettatori. Avere un contatto con i propri idoli è un desiderio forte in tutti noi. Il calore trasmesso è stato veramente forte».

I giovani motociclisti si sono dimostrati anche ottimi piloti di rally, come racconta Ballarin: «L’approccio di apprendimento giro dopo giro è stata la cosa migliore da vedere nei giovani piloti: piano piano hanno preso confidenza con il veicolo e se la sono cavata davvero bene. L’unico che ha fatto errori di guida è stato Umberto Scandola, mentre guidava con Diletta Leotta».

L’emozione di stare accanto al big del rally Umberto Scandola è indescrivibile: «Stare accanto a Scandola è una strana sensazione: sai di essere nelle mani di un professionista, ma tu da inesperto ti spaventi molto facilmente e sei sempre sull’attenti».

