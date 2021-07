Revo Spac acquisisce Elba assicurazioni

È in corso di fase autorizzativa di IVASS l’acquisizione della compagnia assicurativa milanese “Elba” da parte di Revo Spac, la nuova società fondata da Alberto Minali, ex CEO di Cattolica Assicurazioni, e Claudio Costamagna (ex Cdp). Minali ha sottolineato l’importanza dell’operazione che testimonia l’ambizione della nuova spac ad arrivare ai massimi livelli del settore assicurativo.

«È una compagnia leader nel proprio mercato che opera nel mercato delle cauzioni e delle fideiussioni, che verrà acquisita verso la fine del mese di settembre. – ha spiegato Minali – Avremo due basi di lavoro: a Milano e a Verona. Il futuro sarà quello di crescere nel mercato assicurativo e diventare leader: è un obiettivo ambizioso, ma con il team che stiamo costruendo credo che sia raggiungibile».

A margine dell’intervista Minali ha anche colto l’occasione per ringraziare Verona Network dell’assegnazione del premio “Risparmio e Investimento” nell’ambito del Premio Verona Network 2021, svoltosi a Bosco Chiesanuova lo scorso 15 luglio, al quale Minali non ha potuto partecipare per impegni pregressi con il Consiglio per l’economia del Vaticano.