Zocca: «Insieme si lavora meglio»

Confimpreseitalia Verona è un'associazione territoriale di recente fondazione, febbraio 2020, come diramazione di Confimpreseitalia: Confederazione Italiana delle Imprese delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.

è un’Associazione di categoria Nazionale datoriale costituita nel 2016 con sede centrale a Roma.

Confimpresaitalia è un’organizzazione fondata da un gruppo di imprenditori italiani con il compito di tutelare gli imprenditori in ambito sindacale, economico-finanziario, tecnologico, ambientale assicurandone la rappresentanza nei confronti delle OO.SS. dei lavoratori, delle Autorità politico-amministrative, Enti ed Associazioni.

Il presidente di Confimpresaitalia Verona, Mauro Zocca, illustra ai nostri microfoni i benefici di una cooperazione sinergica, caposaldo della sua realtà: «Insieme si riesce sicuramente a fare meglio. Noi siamo una realtà associativa, raggruppiamo autonomi, liberi professionisti e imprese e la nostra mission è proprio quella di fare rete. Così facendo si riesce a lavorare meglio».

Per Confimpresaitalia Verona le PMI costituiscono il motore principale dello sviluppo economico italiano, dunque i servizi erogati forniscono gli strumenti necessari per essere competitive sul mercato nazionale e internazionale.

Inoltre, supporta i propri associati offrendo assistenza in numerosi ambiti come quello contabile – fiscale, in materia giuridico-legale, di contenzioso tributario e rapporti con l’agenzia delle entrate riscossione, in materia di consulenza del lavoro.

I progetti futuri mirano al mondo delle costruzioni e dell’edilizia: «In questo momento ci stiamo dedicando al mondo edile, coinvolgendo tecnici, imprese, banche e assicurazioni e qualsiasi realtà che graviti attorno a questo mondo, tra cui i Bonus legati all’edilizia».