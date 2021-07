Coo'ee firma la nuova campagna di comunicazione per MBF Spa

Il percorso di riposizionamento che sta affrontando MBF grazie al supporto strategico e creativo di Coo’ee, agenzia associata ad UNA, e guidata da Mauro Miglioranzi, si arricchisce di una nuova attività in fase di realizzazione: il concept creativo per la nuova campagna di comunicazione. Un’azione che si inserisce nel percorso che ha riguardato prima di tutto il rinnovamento dell’identità aziendale e si è dedicato successivamente alla comunicazione generale.



MBF, guidata dal presidente Antonio Bertolaso, è un’azienda leader a livello internazionale specializzata in tecnologie per l’imbottigliamento. Dal 1997 si distingue per flessibilità, tecnologia e progettazione: una produzione al 100% Made In Italy che viene scelta dai più grandi produttori e gruppi del settore del vino e dei superalcolici mondiali. Attraverso un incarico diretto, ha scelto Coo’ee come partner strategico e creativo per sviluppare nei prossimi anni un percorso di comunicazione internazionale che è partito dalla brand identity e ora comprende anche la gestione della comunicazione digital e social, in particolare su LinkedIn, oltre alla creatività per le campagne ADV.



Le prossime uscite saranno supportate dal messaggio «Mettiamo al sicuro segreti. Senza segreti» e tratteranno il tema dell’affidabilità e della qualità MBF, sottolineando come l’imbottigliamento non sia solo un’azione, ma un processo di sostenibilità da cui dipende la qualità del consumo di ogni bevanda: vino, superalcolici, ma anche birre, acqua, succhi e ready to drink.