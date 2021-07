Quatraro: «L’approccio sinergico è la soluzione per uscire dalla crisi»

Giampaolo Quatraro, presidente di Forgreen Spa ha fatto il punto ai nostri microfoni in merito al tema della sostenibilità, perno attorno al quale gravitano molte realtà territoriali.

«Si parla tantissimo di sostenibilità: è un valore decisivo su cui si basa la ripartenza, è la spinta necessaria per le attività economiche. Però, bisogna trattare questa tematica in modo cauto e prenderne in esame i vari aspetti in modo corretto e trasparente. Si deve dare un segno concreto di cosa significa questa parola, anche attraverso l’esperienza di altri sul territorio per la sostenibilità deve diventare una filosofia condivisa e solo in un'ottica collaborativa e di rete è possibile fare la differenza per l'ambiente e il territorio. È giusto evidenziare le realtà che hanno fatto della salvaguardia un valore aggiunto alla propria attività».

ForGreen nasce nel 2009 dall'idea di un gruppo di professionisti che operano nell'ambito delle energie rinnovabili e nello sviluppo di progetti di sostenibilità già a partire dal 1999. La missione fin dall'origine della società è quella di diffondere sul mercato italiano, modelli energetici rivolti a imprese e persone, con l'obiettivo di favorire l'evoluzione da consumatore a prosumer.

In questi anni ForGreen ha operato un'importate evoluzione nel proprio stile di fare impresa: da operatore energetico 100% rinnovabile, ha assunto il ruolo di promotore di modelli di comunità sostenibili per imprese e persone.

Importante, evidenzia Quatraro, è anche l’approccio cooperativo tra realtà e istituzioni, per uscire insieme e vincenti dalla situazione di crisi che ha colpito in generale l’economia italiana e scaligera.

«Oggi fare rete tra imprese e istituzioni è fondamentale per sviluppare il territorio e l’economia generale. Penso che in questo territorio le attività economiche e imprenditoriale siano oggetto di forte tensione e crisi: l’approccio sinergico è la soluzione per uscire da questa situazione».