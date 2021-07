"Italy meets German Buyers", i buyers tedeschi incontrano le aziende veronesi

La Camera di Commercio di Verona e la Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM) organizzano Italy Meets German Buyers goes digital, un’iniziativa di incontri B2B tra alcuni selezionati buyer tedeschi, con fabbisogni concreti di acquisto rivolti ad aziende veronesi del settore della meccanica e della subfornitura meccanica.

«La Germania è il primo mercato per importazioni ed esportazioni di merci, i macchinari sono la seconda voce delle esportazioni in Germania – afferma il Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona, Cesare Veneri – e abbiamo rilevato una concreta opportunità per le forniture relative all’industria meccanica. Siamo in contatto con 5 buyers tedeschi, altri si stanno iscrivendo. Si tratta di un’occasione importante per allacciare relazioni concrete di business rivolta ad imprese meccaniche mediamente strutturate, dal fatturato minimo di un 1 milione di euro, e che “parlano” inglese e tedesco».

Le produzioni richieste

Le produzioni richieste spaziano dai prodotti di tecnologia idraulica e dei fluidi alla componentistica per l’industria dei veicoli commerciali (con richiesta, ad esempio di tubi, pastiglie a molla, mozzi d’asse, leve e fusioni). C’è necessità anche di imprese che producono saldatrici con richieste di lamiere tornite, fresate, parti saldate, tubi e fusioni. I buyers tedeschi operano anche nei campi dell’automotive, medicina, settore aerospaziale (con richieste di parti in gomma e elastomeri), quadri elettrici, sistemi di raffrescamento e accessori per applicazioni industriali e informatiche.

L’iniziativa è aperta alle imprese che si occupano di lavorazioni dei metalli e componenti, tornitura e fresatura, fusione metalli, trattamenti superficiali, stampi, progettazione e realizzazione di componenti meccanici e parti in metallo e plastica, carpenteria in acciaio, lavorazione materie plastiche (stampaggio, imbutitura profonda, pressaggio), impianti di raffrescamento/<wbr></wbr>climatizzazione, compressori, valvole, scambiatori di calore, rivestimenti, guarnizioni, elettronica, chimica, packaging e servizi per l’industria (design, IT, logistica, ingegneria).

Ci si iscrive compilando un form-on line. È consigliabile che le imprese interessate abbiano un sito internet ben strutturato e fruibile in inglese.

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma online della camera di Commercio italiana per la Germania nella settimana dal 19 al 28 ottobre 2021, in lingua inglese o tedesca.

Per tutte le informazioni sull'iniziativa è possibile consultate il sito dell’ente o chiamare direttamente l’Ufficio Competitività e Mercati ai numeri 045 80 85 761/726 o scrivere una mail a sviluppo@vr.camcom.it.