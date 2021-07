Tacchella: «Importante formare sulla sostenibilità»

La sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente sono due temi che riguardano AMIA da vicino, e su cui la società pone molta attenzione. «La sostenibilità è importantissima per l’economia circolare; i rifiuti devono essere diminuiti sempre più, e diventa fondamentale in questa fase l'insegnamento dell’educazione civica. Cerchiamo come AMIA di migliorare anche nella formazione sul riciclaggio dei rifiuti».

Tra i progetti su cui AMIA sta lavorando ce n’è uno molto importante che mira a una città più sostenibile e attenta al futuro. «Stiamo quasi completando la gara per allargare a tutta la città di Verona il progetto dei cassonetti ad accesso controllato per poter portare la differenziata da 50 al 65-70% risparmiando circa tre milioni di euro che vanno ad autofinanziare l’investimento. Questo permette di riciclare più rifiuti possibili e portarne meno in discarica», così Tacchella.