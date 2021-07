Giuseppe Riello eletto vicepresidente di Unioncamere

Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona è stato eletto alla vicepresidenza nazionale di Unioncamere assieme ad altre sette colleghi presidenti nella squadra del neopresidente Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio di Salerno. Riello è alla sua terza esperienza nazionale avendo già assunto la vicepresidenza all'inizio del suo mandato, sotto la presidenza di Ferruccio Dardanello e nel 2018 assieme al presidente nazionale, Carlo Sangalli.

«Sono orgoglioso - afferma Riello, al suo secondo mandato in Camera di Commercio a Verona, dopo la rielezione nel 2019 - di affiancare il nuovo presidente Prete in questa sfida che affronto con una approfondita conoscenza del sistema delle camere di commercio e con la volontà di lavorare per contribuire al rilancio dell’economia, così gravemente minata dalla pandemia. Ancora una volta la nostra regione esprime una classe imprenditoriale autorevole e robusta e come inoltre viene annoverata significativamente nel proprio sistema camerale. Il sistema delle camere di commercio ha tutti i numeri per porsi come interlocutore operativo del Governo Draghi nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, svolgendo funzioni di supporto alle piccole e medie imprese».

L’Assemblea dei presidenti ha inoltre provveduto a nominare gli otto vice presidenti che affiancheranno Prete nei prossimi tre anni. I nuovi vice, tutti al vertice di una Camera di commercio, sono: