Bosco: «La sostenibilità è la nuova sfida del futuro»

Confartigianato Imprese Verona è al fianco di artigiani e piccoli imprenditori dal 1946 in qualità di rappresentante territoriale riconosciuta a livello europeo. Si occupa degli interessi degli artigiani e delle piccole/micro imprese erogando servizi e fornendo supporto. In occasione degli VIII Stati Generali della Lessinia, la direttrice Valeria Bosco ha fatto il punto ai nostri microfoni in merito al tema della sostenibilità.

«La sostenibilità è fondamentale ed è la nuova sfida per il futuro. Noi di Confartigianato facciamo in modo che tutte le nuove misure del governo, dal PNRR alle aperture, siano tarate sulla piccola impresa e che anche quest’ultima possa intraprendere questo percorso».

Non solo sostenibilità: anche la sinergia tra realtà appartenenti alla stessa sfera di competenza è un valore che può aiutare a ripartire, dopo il difficile anno vissuto. «I fatti hanno dimostrato che la vera differenza è stata tra chi è stato legato e vicino alla propria associazione di categoria e chi ne è stato lontano. Il primo ha potuto contare su informazioni certe, tempestività e supporto, ed è stato traghettato in questo terribile momento. Quello che ora è da fare è rimanere insieme, fare rete e continuare a lavorare in filiera», così Bosco.