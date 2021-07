Donazzan in visita all'azienda Anselmi di Monteforte d'Alpone

«Oggi più che mai è fondamentale trovare manodopera qualificata per le aziende in generale, ma per quelle di eccellenza ancora di più. E lo è tanto quanto trovare e ricostruire una cultura del lavoro e della crescita interna alle aziende in un segmento strategico per l’economia italiana e veneta qual è quello vitivinicolo».

Lo ha affermato l’Assessore al lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan in occasione della visita all’azienda vitivinicola Anselmi srl di Monteforte d’Alpone, una realtà leader di mercato nel mondo dei vini, presente in tutte le carte vini dei più prestigiosi ristoranti italiani, in particolare in quelli stellati.

«Ho affrontato il tema della manodopera qualificata – spiega Donazzan - con il signor Roberto Anselmi, un uomo capace di trasformare l’azienda di commercio di vino sfuso del padre, avviata nell’immediato dopoguerra e, prima affittando e poi acquisendo terreni che riteneva vocati, ha costruito una delle più aziende vitivinicole italiane più evolute dal punto di vista tecnologico. Un’azienda che guarda al futuro grazie alla seconda generazione, i figli Lisa e Tommaso, che sono presenti brillantemente in azienda, seguendo in particolare commerciale e produzione».

L’azienda Anselmi fu una di quelle duramente colpite dall’alluvione che nel 2010 si abbatté sul territorio di Monteforte d’Alpone.

«Ripartita anche grazie ad un contributo della Regione, nel tempo l’azienda ha sempre continuato ad investire e ad ampliare la cantina, oltre ai terreni – spiega l’Assessore -. Investimenti tecnologici, in formazione e strategici di posizionamento dei vini rendono questa etichetta una garanzia per il mercato dei vini di alta gamma e molto presente nel mercato italiano e internazionale. Un esempio di azienda veneta da lodare e da considerare modello anche per la cultura d’impresa che porta con sè».