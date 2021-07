Stefano Casali nominato coordinatore del Consiglio Direttivo Energia di Utilitalia

La Giunta esecutiva di Utilitalia - la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole presso le Istituzioni nazionali ed europee - ha nominato oggi, martedì 20 luglio, Stefano Casali coordinatore del Consiglio direttivo energia di Utilitalia. Nella stessa seduta, il consigliere delegato Stefano Quaglino è stato nominato membro del Consiglio direttivo energia.

«Questa nomina a coordinatore del direttivo energia è un importantissimo riconoscimento nei confronti del Gruppo Agsm Aim - ha commentato Stefano Casali -, che sempre più viene riconosciuto tra i principali punti di riferimento nazionali del settore, sia per i macro numeri aziendali sia per la visione d’impresa e per la politica energetica».

«Nel mondo dei servizi forniti dalle multiutility, l’ambito energetico è assolutamente il più strategico per lo sviluppo dell’economia nazionale - continua Casali -, nonché per impostare la realizzazione degli obiettivi già individuati dall’Onu e dall’accordo di Parigi relativi alla green economy e all’energia pulita».

«Verona, Vicenza e tutti gli appartenenti alla nostra azienda, ai quali va il mio più ampio e sincero ringraziamento, devono essere orgogliosi di questi importanti riconoscimenti che sono frutto in primis del loro qualificato impegno, professionale e umano», conclude Casali.