Alcune considerazioni sulla riforma del titolo quinto della costituzione

Si dovrebbe premettere che non si comprendono le ragioni per cui l’art 116 riconosce ad alcune regioni a statuto speciale forme particolari di autonomia escludendo tra queste la regioneVeneto che ne avrebbe senz’altro diritto visto che nel 1861quando l’Italia è nata il territorio veneto non ne faceva parte e che l’annessione ha avuto un percorso travagliato quantomeno dal punto di vista economico visto che tantissimi veneti in termini percentuali dopo l’annessione sono emigrati in sud America.

Tra l’altro il Veneto escluso da questo elenco confina con ben 3 realtà a Statuto Speciale; la provincia di Trento, la provincia di Bolzano e la regione Friuli Venezia Giulia, e dobbiamo affermare che ne risente moltissimo di questa differenza di trattamento quantomeno nelle zone montuose di confine.

Aseguito della riforma di 20 anni fà le Regioni a statuto ordinario potrebbero ampliare le loro funzioni.

Questa opzione richiede un’intesa Stato - Regione attuabile solo su iniziativa della regioneinteressata.

L’iniziativa attuata dalla Regione Veneto sembra essersi incagliata nel più assoluto silenzio.

Veronesi Fabrizio