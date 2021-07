Cattolica e i The Jackal, insieme per un innovativo storytelling d'impresa

La tecnologia unisce le famiglie. È questa l’idea creativa alla base di “Protocollo Boomer”, l’ultimo video dei The Jackal, uscito ieri sui loro canali social. Ideato e prodotto da The Jackal in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, il video punta l’obiettivo sulla distanza generazionale, apparentemente invalicabile quando si parla di internet, smartphone e app. Sfide che possono sembrare insormontabili a chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, ma che si rivelano essere formidabile collante tra genitori e figli.

«Dietro l’intuizione comica del “Protocollo Boomer” c’è la volontà di raccontare la strategia di Cattolica Assicurazioni. Una compagnia che coniuga solidità e valori di una storia di 125 anni con la capacità di fare leva su innovazione e tecnologia per essere sempre più vicina ai clienti – ha spiegato Carlalberto Crippa, Direttore Business Development & Marketing del Gruppo Cattolica Assicurazioni -. Active Auto, così come gli altri prodotti della linea Active per la Casa, la Salute o l’Impresa, traducono in servizi concreti questa filosofia, con l’obiettivo di offrire ai nostri Agenti un catalogo di prodotti innovativi che porti con semplicità tecnologia e soluzioni digitali al servizio dell’assicurato per promuovere un nuovo paradigma di prevenzione e protezione».

Vincenzo Piscopo, Studios Director di Ciaopeople, ha dichiarato: «La collaborazione con Cattolica ci ha dato l'opportunità di veicolare il messaggio del brand attraverso un messaggio di valore altamente condivisibile, quello di una tecnologia che unisce le generazioni. In un mondo pieno di servizi che ci rendono la quotidianità più facile e accessibile abbiamo voluto raccontare una tecnologia che ci consente di essere connessi a chi amiamo».

“Protocollo Boomer” fa parte della campagna di comunicazione “ACTIVATI” partita questa primavera sui principali canali social. La campagna è firmata da Progettoimmagine e Take, agenzia di comunicazione di Next Group, che hanno individuato nei The Jackal e nella loro cifra artistica i partner ideali per raccontare un modo diverso di intendere la tecnologia.