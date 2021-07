A Treccani Futura il Premio Lavoro e Formazione 2021

Cristina Pozzi e Andrea Dusi, Consiglieri delegati di Treccani Futura, il nuovo hub tecnologico con sede operativa a Verona nato dall’acquisizione di Impactscool da parte del gigante della cultura italiana, vincono il Premio Lavoro e Formazione nell’ambito del Premio Verona Network 2021.

«La cultura è la tecnologia più forte all’interno di un Paese, il poter lavorare insieme al più grande centro culturale italiano per dare anche una spinta al territorio non solo al presente ma soprattutto al futuro è motivo di orgoglio. Questi mesi hanno avuto quest’obiettivo: dare a Verona la spinta culturale che porta avanti Treccani», afferma Andrea Dusi.

Tanto entusiasmo anche per i progetti futuri, come ci racconta Cristina Pozzi: «Stiamo progettando tantissime attività che partiranno in autunno e che si rivolgono a fasce d’età differenti. Il mondo della scuola per noi è importantissimo, ed è quello al momento più fragile a causa della pandemia. I nostri progetti mirano a diminuire la dispersione scolastica e a dare strumenti a studenti e docenti che tutti i giorni sono in campo per guidare i nostri ragazzi e ragazze verso il futuro. Tante attività riguarderanno poi gli adulti, i giovani professionisti e le aziende, perché educarsi è qualcosa che ci riguarda tutta la vita e che ci occupa anche tutto il giorno. Produrremo una serie di contenuti e progetti che daranno competenze per rispondere alle esigenze di moltissime persone».