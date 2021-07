A Renato Canteri il premio Green e sostenibilità 2021

Renato Canteri vince il premio Green e sostenibilità all’interno del Premio Verona Network 2021 per il progetto “San Giorgio Zero Emissioni”, un progetto che ha aperto e mostrato la strada per come rendere gli edifici autonomi dal punto di vista energetico, sfruttando quindi diverse fonti energetiche. Con metodi appositamente studiati, poco invasivi e certificati Novatek è leader del settore dell’edilizia: con il supporto di tecnologie all’avanguardia interviene sul consolidamento di fondazioni e pavimenti.

«Stiamo attraversando un momento importante; dobbiamo tutti spingere verso l’utilizzo di energia rinnovabile. San Giorgio è un campo sperimentale di fonti rinnovabili come la geotermia a bassissima temperatura: una risorsa che è presente dappertutto, seppur non visibile come può essere un impianto fotovoltaico. Oltre a essa abbiamo integrato il solare termico e il fotovoltaico. Queste tre fonti di energia riescono a garantire il comfort ambientale all’interno e all’esterno, grazie alle zero emissioni», con queste parole Dimitra Rapti introduce il progetto.

Sostenibilità non significa però soltanto energie rinnovabili, è un concetto più ampio. «Sostenibilità significa oltre alla ricerca e allo studio di energia rinnovabile, anche il rispetto assoluto dell’ambiente e degli esseri viventi che abitano questo pianeta. Noi dobbiamo cercare di cambiare strada rispetto a quella che stiamo percorrendo, dobbiamo concentrare tutte le nostre energie verso una direzione che porti benessere all’umanità, agli animali e alle piante e che salvaguardi questo pianeta che stiamo bistrattando. Ci voleva una pandemia per farcelo capire; la lezione credo sia stata sufficiente», aggiunge infatti Canteri.