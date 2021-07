Premio Verona Network 2021: trionfa l'Ordine dei Medici di Verona

Per l’impegno, sempre in prima linea, nella lotta alla pandemia e la tutela della salute dei cittadini con la campagna vaccinale, il Premio Verona Network 2021 è stato assegnato ieri sera, al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova, all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona, rappresentante dei professionisti che con dedizione e cura hanno messo al primo posto la salute di tutti noi. A ritirare la targa dell’annuale riconoscimento organizzato dall’Associazione Verona Network è stato il Presidente dell’Ordine Carlo Rugiu, premiato da Manuel Scalzotto, Presidente della Provincia di Verona. Sempre all’Ordine anche il premio di categoria “Associazioni e Ordini”.

«Ho il cuore pieno di gioia, ho sentito l’affetto di Veronanetwork, è il segno che avete colto il nostro impegno come professionisti, il premio deve essere esteso a tutti gli operatori sanitari. Adesso la sfida è portare la campagna vaccinale in porto, così possiamo guardare con più serenità all’inizio della scuola, gli adolescenti hanno sofferto molto durante l’anno. Superare questa pandemia o mettere il paese in sicurezza significa far ripartire l’economia e far ripartire in sicurezza l’attività scolastica».

