Carlo Rugiu vince il Premio Associazioni e Ordini, commovente la dedica

L'Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Verona vince il Premio Associazione e Ordine professionale del Premio Verona Network 2021. Ad aggiudicarsi la targa, il presidente Carlo Rugiu. Un riconoscimento che arriva dopo un anno e mezzo di duro lavoro e di gestione della crisi sanitaria.

«In questo periodo di criticità non ci siamo mai fermati. Rappresento più di 7mila professionisti: medici, chirurghi e odontoiatri veronesi che hanno affrontato una sfida storica, una pandemia che neanche pensavamo potesse esistere. Ci siamo trovati difronte all’inaspettato e, all’inizio, anche impreparati. Piano piano abbiamo preso le misure e ci siamo tarati sulle metodologie da applicare, rimane comunque un anno e mezzo davvero difficile».

Sul territorio, negli ospedali e negli studi libero professionistici un impegno profuso e quotidiano quello dei professionisti del settore medico-sanitario: «Due medici di famiglia veronesi, Leonardo Tarallo e Graziano Ghirelli; due medici odontoiatri, Ciaccio De Crescenzo e Paolo Menegon, hanno perso la vita a causa del covid. Vorrei dedicare questo premio a loro».

Una dedica toccante che sfiora la commozione quella del dottor Carlo Rugiu. Oltre all’impegno diretto nei confronti del paziente, l’ordine si è occupato di fornire informazioni puntuali di supporto e orientamento a tutti i cittadini.

«A scanso di ogni presunzione, credo che a livello nazionale si sia incappato in alcuni errori di comunicazione. Io stesso ne ho commessi tanti nonostante sia ben guidato dall’addetta stampa Laura Perina, a cui sono grato. Oggi più che mai va ricordato che l’ordine dei medici non è una lobby ma è in rappresentanza di professionisti al servizio della cittadinanza. Inoltre, ha una funzione di formazione e informazione, infonde tranquillità e deve dare sicurezza quanto più possibile».