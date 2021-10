Consorzio Tutela Prosecco DOC: Stefano Zanette riconfermato presidente

Stefano Zanette, insieme a tutti i membri del Comitato di Presidenza, è riconfermato alla guida del Consorzio di Tutela Prosecco DOC. Quarto mandato per un team consolidato che ha prosegue il lavoro avviato già in questi anni di concerto con la Regione del Veneto. Sostenibilità ambientale ed economica, qualità del prodotto e valorizzazione dell’eccellenza: questa la roadmap per il prossimo futuro.

«Un obiettivo, quello della sostenibilità, per il quale l’agricoltura, che non a caso il PNRR considera come una risorsa strategica, svolge un ruolo fondamentale -commenta l’assessore Caner-. Sono particolarmente felice, dunque, che tra i primi obiettivi dichiarati dal Presidente ci sia la volontà di raggiungere quanto prima il riconoscimento di “Denominazione Sostenibile"».

L’Assessore regionale all’Agricoltura sottolinea come, accanto al tema della tutela ambientale, sia determinante «Continuare a lavorare per tutelare il prodotto, gli 11mila viticoltori e le oltre 1600 aziende vinificatrici, attraverso il raggiungimento di uno standard di qualità sempre maggiore e attraverso campagne mirate di marketing e comunicazione che ci permettano di conquistare nuovi mercati».