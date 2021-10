Cristina Giussani ancora presidente di Confesercenti Veneto

Cristina Giussani riconfermata presidente di Confesercenti Veneto. L’assemblea elettiva regionale si è svolta ieri a Padova alla presenza dell’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato: «Tanto è l’impegno che abbiamo condiviso negli ultimi anni, quanto è quello che ci attende: il Covid ha colpito in maniera brusca i settori del commercio, del turismo e della ristorazione. Lo sforzo che oggi viene richiesto dovrà essere quotidiano per aiutare le nostre imprese ad avere la prospettiva di crescita che meritano».

In questo periodo di criticità, grazie a un confronto continuo con Confesercenti Veneto, l’Amministrazione regionale ha adottato provvedimenti di aiuto utili alle imprese e al territorio: una sinergia che ha permesso di portare a casa risultati importanti.

«Ho sempre creduto che il commercio, in particolare quello di prossimità, sia l’elemento fondamentale su cui basare la rinascita dei centri urbani, grandi e piccoli - ha ricordato l’Assessore -. Un mezzo per combattere il fenomeno della desertificazione e del degrado urbano. Sul territorio regionale si contano 82 distretti commerciali; numerosi i bandi a sostegno delle aggregazioni d’imprese del commercio o ai contributi a supporto delle micro e piccole imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, così come ai luoghi storici del commercio, ma anche agli strumenti normativi a sostegno del comparto».

Momento storico eccezionale grazie all’arrivo dei fondi europei in seno al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che offre opportunità alle imprese e a tutto il comparto del commercio.

«Insieme affronteremo questa sfida che ha l’ambizioso obbiettivo di accompagnare il Veneto anche nella ripartenza economica -conclude l’assessore Marcato- al fianco dei commercianti e delle imprese Venete».