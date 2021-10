Nasce la Leader Academy: formazione digital in una delle storiche aziende di Verona

Leaderform Group, storica azienda veronese che dal 1980 si occupa di stampa offset e digitale di piccolo e grande formato, nota anche a livello internazionale nel settore della business communication e della stampa a dato variabile per il mailing e il direct marketing, guarda ai giovani e lo fa con una proposta di formazione innovativa aperta a neodiplomati in grafica o IT e neolaureati in materie informatiche e design.

«Dopo un A/B test di tre anni fa, che ha portato all’assunzione di due programmatori a tempo indeterminato, abbiamo deciso di dare vita ad una vera e propria Academy di scouting, dedicata ai giovani della nostra zona, che unisca al progetto formativo la prospettiva di assunzione nella nostra azienda. – racconta Ivan Marchi, General Manager di Leaderform Group e ideatore del progetto – In partnership con Mentor&Faber, azienda leader nel mondo del recruiting, e con Gamma Servizi, azienda con expertise decennali nell’intercettare e gestire finanziamenti pubblici oltre che nella progettazione e gestione di progetti formativi complessi, abbiamo creato un programma completo di crescita professionale con lezioni tenute da personale interno e da docenti professionisti. Il nostro obiettivo è quello di formare i ragazzi, dando loro un’opportunità per imparare e anche per trovare un lavoro».

Leader Academy è un progetto ovviamente gratuito rivolto a neodiplomati in istituti tecnici-informatici o in grafica e a neolaureati con corso triennale in informatica e design del packaging. I due percorsi di approfondimento, della durata rispettivamente di 160 ore e 120 ore, saranno dedicati alle tematiche della R&D con profilo Visual e alla parte tecnico informatica lato IT.

Per candidarsi basta andare sul sito www.mentorfaber.it e compilare il form. La possibilità di candidarsi rimane aperta per tutta l’estate. A settembre si terrà una selezione e verranno scelti in tutto 14 giovani che seguiranno il corso di approfondimento specialistico della durata di circa di un mese.

Al termine del corso, a novembre, i migliori studenti verranno assunti e proseguiranno il percorso in Leaderform Group con un affiancamento e una formazione continua. <s> </s>

«La nostra azienda – conclude Ivan Marchi – punto di riferimento da sempre del tessuto economico e produttivo veronese, si apre così ai giovani, poiché crediamo che le tante offerte di Leaderform Group possano rappresentare stimolo e fonte di entusiasmo per delle giovani menti creative».