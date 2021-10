Lancio delle nuove polizze per le Comunità Energetiche di ForGreen

A soli pochi mesi dall’avvio della partnership tra ForGreen Spa Società Benefit , Net Insurance SpA e Axieme Srl, si rafforza ulteriormente il rapporto tra le tre realtà che hanno dato vita a uno dei sistemi assicurativi più all’avanguardia per WeForGreen, le Comunità Energetiche del gruppo ForGreen. In particolare, grazie al lancio di ForGreen Mobility e ForGreen Dental, i Soci delle Comunità Energetiche WeForGreen e non solo, possono acquistare nuove polizze assicurative per tutelare sé stessi e i propri cari.

Negli ultimi mesi la mobilità green è diventato un tema sempre più ricorrente e di tendenza. In questa direzione ForGreen, ha messo a disposizione delle proprie community l’innovativa soluzione nata per rispondere alle moderne esigenze di protezione. Si tratta della polizza multirischi ForGreen Mobility a copertura della persona e della propria bicicletta o monopattino (tradizionale o elettrico). Allo stesso tempo rilancia un prodotto tradizionale ma di forte impatto, ovvero: la polizza ForGreen Dental per la protezione odontoiatrica di sé stessi o del nucleo familiare.

«Con il lancio dei due prodotti assicurativi, ForGreen conferma la sua attenzione verso le community cercando di analizzare e soddisfare i bisogni dei propri Soci e dei clienti. Parliamo di rendere, nonché utilizzare, l’energia quale "veicolo" per lo sviluppo di modelli partecipativi, innovando e sviluppando un nuovo stile di vita sostenibile - afferma Vincenzo Scotti, AD di ForGreen -. Grazie alla consulenza di Net Insurance e al supporto tecnico di Axieme, è stato possibile dare vita a ForGreen Mobility: il primo prodotto assicurativo che abbraccia completamente la scelta di vita green degli aderenti e soci delle comunità energetiche».