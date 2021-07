Quintegia torna a Verona a settembre

Non solo attenzione all’Ecosistema, ma, anche punto di incontro, per gli operatori del settore della distribuzione automobilistica: concessionari, case costruttrici e aziende della filiera. Occasione, quindi, di confronto, in un contesto indipendente, per aprire la mente a nuove sfide e ad opportunità e diventare esploratori di un business, in continua evoluzione.

Espandere il volume d’affari, il ventaglio di offerta, la comprensione del mercato, la qualità di processi e tecnologie: espansione, che è l’attitudine-chiave, per gli operatori, sorta da un processo di esplorazione dei cambiamenti e delle conseguenze, che resta, comunque, fondamentale.

A Quintegia, si crea uno stand di aziende e di case automobilistiche, che hanno scelto la kermesse, anche per organizzare meeting ed eventi, in cui incontrare, di nuovo, la propria rete e rispondere ai quesiti: Che significa vendere auto con il formato di agenzia? Che implicazioni avrà, per i concessionari la sua diffusione? Come cambierà la nuova BER 2023, e i rapporti di commercializzazione, tra casa e dealer? Quali sono i nuovi trend, in materia di modelli di retail? Le iscrizioni per la partecipazione ad Automotive Dealer Day 2021, sono già aperte, In merito, c’è da tenere presente che, da quest’anno, non sarà più possibile registrarsi, in sede di evento, ma, è necessario procedere con l’iscrizione online, prima di raggiungere la rassegna. Dice Quintegia, info@quintegia.it: assicuraTi il Tuo posto, all’evento di riferimento B2B automotive, che avrà luogo, presso Veronafiere, dal 14 al 16 settembre 2021.