Federalberghi diventa smart: lanciata la nuova app

Venerdì 9 luglio a Caprino Veronese, presso Villa Cariola, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione di MyFedGardaVeneto, una applicazione a download gratuito e dotata di notifiche push, già scaricabile dalle piattaforme iOS e Android. Un ulteriore strumento che Federalberghi Garda Veneto ha pensato di realizzare per le proprie aziende associate e per tutto il territorio di riferimento.

Il nuovo servizio, che andrà a completarsi degli aggiornamenti e delle sincronizzazioni nelle prossime settimane, si svilupperà nel tempo e permetterà di rendere ancora più efficace la comunicazione dell’Associazione verso il sistema GardaVeneto e di aumentare il senso di appartenenza all’Associazione e al territorio di cui le strutture sono parte integrante. Il processo di notifiche push permetterà di ricevere, in tempo reale e direttamente sul proprio smartphone o tablet, messaggi riguardanti gli aggiornamenti e le molte attività dell’Associazione, per i propri associati e per il territorio.

«MyFedGardaVeneto è l’idea innovativa della “squadra giovane” della nostra Associazione - sottolinea il presidente Ivan De Beni - uno strumento utilissimo per avere a portata di mano tutte le informazioni sull’Associazione, le comunicazioni istituzionali, le news, gli avvisi di ricerca del personale nel turismo e i futuri progetti legati alla sostenibilità, alla promozione dell’outdoor e alla beneficienza sul territorio. Ritengo quindi molto importante l’aver reso l’applicazione fruibile da tutti, non solo dagli associati, perché la nostra associazione vuole e deve aprirsi ed integrarsi a tutto il territorio Garda Baldo che è il motore della nostra attività».

«Si tratta della prima vera applicazione di tutto il sistema Federalberghi e potrebbe rappresentare una spinta innovativa per altri territori», aggiunge il direttore Mattia Boschelli. Prosegue: «Il progetto, iniziato già nell’ottobre 2020, nasce con lo scopo di essere sempre più vicini agli associati e al territorio e offrirà ai Partner del circuito convenzioni una maggiore visibilità e coinvolgimento nella loro promozione. Nel prossimo futuro si prevedono alcune implementazioni anche a livello di marketing territoriale con informazioni che riguarderanno gli eventi, le attività in outdoor, i servizi turistici e tutto quello che può essere utile per scoprire il nostro splendido territorio e per organizzare una vacanza a misura degli interessi personali».

Alla conferenza stampa ha partecipato, in collegamento da remoto, anche il Presidente di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon il quale ha espresso un sincero plauso per l’iniziativa definendola la conferma dell’ottimo lavoro che Federalberghi Garda Veneto sta svolgendo sul territorio.