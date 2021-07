Abrogazione della previsione espressa del valore nominale delle azioni di Generali Assicurazioni

La Compagnia del Leone informa che, essendo stata formalizzata, in data 7 giugno 2021, l’iscrizione, presso il Registro delle Imprese della Venezia Giulia, della relativa modifica statutaria, deliberata dall’Assemblea degli Azionisti, in data 29 aprile 2021 e successivamente approvata da IVASS, il capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., interamente sottoscritto e versato, ammonta ad € 1.581.069.241, suddiviso in 1.581.069.241 azioni ordinarie nominative, prive di valore nominale espresso, godimento regolare.

Generali, compagnia italiana, è uno dei maggiori players globali del settore assicurativo e dell’asset management, con sede a Trieste. Nato il 26 dicembre 1831, ad opera di Giuseppe Lazzaro Morpurgo, il Gruppo è presente in 50 Paesi, con una raccolta premi complessiva superiore a € 70,7 miliardi nel 2020. Con quasi 72mila dipendenti, nel mondo, e 65,9 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa occidentale e in Nordamerica, con una presenza sempre più significativa, in Asia e nell’America Latina.

È la più grande compagnia italiana di assicurazioni, terza europea, per fatturato, dopo Allianz ed AXA. L’impegno per la sostenibilità è uno degli enablers della strategia di Generali, ispirata all’ambizione di essere Partner di Vita per i clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate.