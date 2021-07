La politica veronese è allo sbando, eppure le soluzioni ci sono malgrado la politica nazionale.

Col Governo Draghi le cose sono un po' cambiate per tutti i partiti a Verona. Quelli che hanno capito che governare premia, specie nel lungo periodo, attendono tempi migliori, attendono la riscossa che viene dal potere. Stando ai sondaggi, per ora assistiamo agli exploit del partito di Fratelli d'Italia ed allo sgretolamento dei stellini. Chi governa, a livello locale e nazionale, invece può soddisfare una decina di milioni di persone . Questi sono i numeri di coloro che vivono di politica direttamente ed indirettamente e poco si curano dell'economia, tanto è lo Stato che penserà a loro con "careghe" e di finanziamenti di progetti amici. . Ma chi mantiene l'Italia dei record? Un po' il nostro stellone e un po' le piccole e micro aziende finchè sono salvaguardate nei distretti industriali. Quelle grandi, o sono all'estero o sono carozzoni pubblici a partire dalle principali banche. Solo che la politica locale , ed il sindaco in primis, non sa o non vuole prendere posizione per salvaguardare l'economia veronese. Di esempi in questi anni ne abbiamo avuto tanti e questo creerà problemi sociali rilevanti se non si porrà rimedio urgentemetne approffittando magar degli aiuti della pandemia.

Da quanto sopra emerge chiaramente che i diversi scossoni politici degli ultimi anni non hanno sostanzialmente modificato alcunchè a livello di potere. In generale, tolto il caso anomalo del M5S, il potere è rimasto nelle mani dei soliti. Semmai si nota uno sgretolamento del potere giudiziario per sovraesposizione politica di troppi magistrati.

Anche a livello veronese è cambiato poco: le principali figure politiche non sanno gestire il nuovo che avanza inesorabile e vivacchiano sfruttando i gioelli di famiglia ed i legami romani.

L'unico progetto che prometteva di unire l'Italia delle differenze reali, e cioè l'autonomismo regionale di cui il Veneto è capofila, è stato bellamente fermato dai partiti centralistici e dai burocrati di Stato, veri continuum della politica. In più metteteci la pandemia, vera o esagerata che sia, e si capirà che aria fresca in giro non ce n'è. Chi gestisce il potere se ne sta acquattato in attesa di tempi migliori . A Roma come a Verona figure poste in ruoli chiave non sapendo che fare politicamente per non scontrarsi e perdere consensi, salvaguardano il partito che li ha nominati e conservano il posto. Eppure non bisogna dimenticarsi che votare è lo strumento principe per cambiare.

Da noi lo spoil sistem statunitense (via tutti i funzionari di parte perdente quando cambia il Presidente) non può avvenire. Se il popolo decidesse di cambiare , votando un partito dalle proposte rivoluzionarie, il risultato nel giro di qualche anno non produrrebbe effetti significativi. Vedasi i vaffa recenti che promettevano di aprire come una scatoletta il sistema, ma gestiti da gente incompetente, culturalmente e politicamente, hanno miseramente fallito. Ci voglione decenni ed i media lo sanno e quindi i giornalisti del sistema massmediatico , ci lasciano credere di essere liberi, ma anche loro vivono abbuffandosi al carro del potere. E non sollecitano cambiamenti. Se vediamo la figura fatta nel periodo pandemico dall'informazione ci rendiamo conto anche anche qui c'è bisogno di un profondo cambiamento.

I sindaci potrebbero fare più politica e non essere spaventati dal potere centrale. Da noi, il veronese Sboarina, è un esempio politico di fare poco e male, nonostante il suo "grande potere". Ora, poi, ha pensato bene di accasarsi con FdI, che se non fa il sindaco nel '22 , farà il parlamentare nel 23. Il suo esempio plastico di opportunismo politico per farsi politicamente bello senza assumere responsabilità politiche è lampante. Fare il meno possibile, non disturbare nessuno per salvarsi con la sua Giunta, E ciò ha arrecato situazioni economiche pessime per la città . Complice un minoranza inesistente, che pensa i posti romani e partiti quali la Lega frastornata dalle vicende nazionali, poco si è potuto innovare . In Amministrazione a Verona pesano molto le civiche di casacca. Queste imperano sul niente perchè a parte accappararsi posti non possono per loro natura impegnarsi in progetti di largo respiro, ma intanto anche loro usano il ruolo pubblico per contenere i danni.

In queste condizioni andremo alla elezioni del 2022 con Tosi e Valdegamberi, ed altri che scalpitano e che si muovono concretametne, ma i giochi sono ancora tutti da fare.