FisioScience, Ramponi: «Lavoriamo per una fisioterapia che si basi sulla scienza»

Tra i candidati al Premio Verona Network 2021 FisioScience, un progetto divulgativo nell’ambito della fisioterapia, basato su studi e metodi provati scientificamente. Nasce da un’idea di Niccolò Ramponi, deciso a rivoluzionare la fisioterapia per come la stava scoprendo tra i banchi dell’università di Verona.

«Frequentando il corso di laurea in fisioterapia - spiega Ramponi - mi sono reso conto di come ci fossero carenze dal punto di vista degli insegnamenti basati su studi scientifici, poiché la fisioterapia è spesso ancora basata su vecchi metodi non scientificamente provati. Vedendo che all’estero c’erano già dei progetti divulgativi sulla materia, ho cercato il modo di portare in Italia un progetto simile».

FisioScience nasce dai social, diffondendo inizialmente infografiche di divulgazione scientifica. Raccogliendo sempre maggiore consenso, il passo successivo è stato quello di iniziare a fare formazione, organizzando corsi in tutta italia. Ad oggi FisioScience è un’azienda che conta cinque soci, due dei quali veronesi, e una casa editrice indipendente in materia di fisioterapia, con due libri all’attivo e duemila copie vendute dallo scorso dicembre.

«Nell’ultimo anno mezzo - racconta Ramponi - FisioScience è andata incontro a grandi cambiamenti, trasformando la formazione residenziale in formazione online. Abbiamo aperto la nostra piattaforma di formazione a distanza e siamo stati tra i primi a farlo: questo ci ha permesso di crescere anche in un momento di difficoltà. Nel periodo del lockdown, inoltre, abbiamo integrato la nostra offerta anche con dirette social e con tanti momenti di formazione condivisa».

Un momento di difficoltà sfruttato ottimamente per farsi conoscere dai colleghi in tutta Italia e che ha concorso all’ottenimento di grandi risultati. «FisioScience ha da pochi giorni ricevuto, dal MInistero della Salute, l’accreditamento nazionale ECM - racconta soddisfatto Ramponi - per la formazione continua dei professionisti sanitari. Questo è un traguardo importante: potremo far partire una piattaforma con corsi registrati fruibili anche a distanza, accreditando i nostri corsi ma anche i corsi di altri. Da ente che organizzava corsi diventiamo ente accreditante, con tutte le responsabilità che ne conseguono. La soddisfazione è tanta».

In cantiere, entro fine anno, anche la pubblicazione di altri due libri l'espansione di FisioScience anche fuori dai confini nazionali, con le versioni di FisioScience Albania, Francia e Spagna in partenza prossimamente. La rivoluzione in fisioterapia è iniziata, e pare non volersi arrestare.