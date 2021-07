Federmanager Verona vota il nuovo Consiglio Direttivo

Sabato 10 luglio, presso l’hotel Crowne Plaza, si terrà l’assemblea annuale di Federmanager Verona, momento importante per l’associazione, che rappresenta i manager d’industria veronesi, poiché quest’anno dirigenti e quadri regolarmente iscritti si troveranno a votare per il nuovo Consiglio Direttivo, presidente incluso, che resterà in carica per i prossimi tre anni.

Oltre, quindi, a tutte le procedure di presentazione degli oltre venticinque candidati ai diversi ruoli associativi e di votazione, l’associazione proporrà ai presenti un’interessante tavola rotonda dal titolo "Pnrr, opportunità di ripresa anche per il territorio veronese", moderata dall’attuale presidente, l’ ingegnere Monica Bertoldi, che vedrà prendere la parola Alberto Carli, direttore tecnico dell’Aeroporto di Verona, Andrea Falsirollo, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, Roberta Girelli, presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Verona e Pierluigi Magnante, responsabile Area Economia e Gestione di Impresa Confindustria di Verona, per offrire una panoramica sulla ripresa dei diversi comparti produttivi, e propulsivi, dell’economia veronese.

Partendo, quindi, dagli effetti negativi provocati dalla pandemia e dall’attuale contesto economico veronese post covid, la presidente Bertoldi e i relatori cercheranno, sulla base della loro esperienza e dei dati che condivideranno, di delineare le reali nuove opportunità che il Pnrr offre al nostro territorio, alle sue imprese e ai suoi manager, e i possibili limiti che potrà invece incontrare.