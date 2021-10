Confindustria, Lucchini «È necessario ricostruire un’ economia sostenibile»

Si tratta di una nomina interessante, anche perché per accedere al PNRR, Green new deal e per essere protagonisti della transizione energetica in atto abbiamo bisogno di fare progetti assieme in filiera.

Quanto è importante il tema della sostenibilità per la vostra azienda?

Il concetto di sostenibilità per noi è centrale. Si tratta di un momento in cui tutta Europa vuole diventare protagonista di questa transizione energetica. L’Italia vuole inserirsi. C'è la possibilità di far ripartire la grande macchina dell’economia con la consapevolezza di non gravare sull’ambiente. Necessario è non emettere C02 e il progressivo inserimento delle nuove tecnologie, che in questi anni abbiamo sviluppato nella nostra azienda.

L'idrogeno che ruolo avrà in questa transizione energetica?

Siamo in una fase in cui è necessario ricostruire un’economia sostenibile. Il tema dell’idrogeno è un vettore che permette di utilizzare in modo migliore l’energia disponibile. Lo scopo è quello di sfruttare i nuovi mezzi, costruiti negli ultimi 20 anni al fine di non intaccare troppo l’ambiente. Il tutto possibilmente prima o entro il 2030.

Cosa vi ha fatto capire questo momento di Covid?

Questo periodo di Covid ci ha fatto capire che dobbiamo lavorare di più assieme e che le aziende devono sviluppare progetti comuni. Bisogna lavorare per gruppi di lavoro, team e questo vale anche per la collaborazione tra aziende o con privati. La Confindustria, in questo, caso può fare la differenza per aiutare queste aggregazioni e aiutare coordinare le aziende su progetti comuni, pratici e concreti.