Programmazione informatica, Damiano Presa: «Da casa progetto software per l’America»

Mancano pochi giorni al Premio Verona Network: in vista della cerimonia, abbiamo intervistato Damiano Presa, programmatore informatico, che ha avviato la sua attività all’inizio della pandemia e ora lavora per due aziende in America.

«Il progetto è nato esattamente con l’avvento del Covid, prevedendo che il lavoro da remoto sarebbe diventato sempre più diffuso, in tutto il mondo» spiega Damiano, fondatore di Metacircular Dispatches.

«Così ho pensato di propormi ad aziende tecnologicamente avanzate, come la Silicon Valley, e programmare per loro, stando in Italia».

«La naturale conseguenza del non lavorare come software engineer qui in Italia ma all’estero, e soprattutto in Silicon Valley, è quella di utilizzare delle tecnologie molto diverse rispetto a quelle disponibili in zone non totalmente dedite all’industria tech. Io mi occupo di programmazione funzionale, se avessi lavorato per imprese europee o italiane avrei sicuramente utilizzato paradigmi di programmazione differenti e meno avanzati».

Damiano ci ha raccontato come questo momento storico, in cui il distanziamento sociale ha costretto molteplici realtà a dislocare i propri dipendenti e collaboratori, ha rappresentato per lui un trampolino di lancio: «Proprio per la possibilità di lavorare da casa, per aziende americane, senza dovermi spostare in un ufficio, riesco a conciliare più di un lavoro contemporaneamente e ad aumentare la mia produttività».

In serbo, per il futuro, anche un nuovo progetto: «Ora cercherò sicuramente di continuare con queste mie due attività, per l’azienda di New York, che opera in ambito med-tech e in particolare nello sviluppo di vaccini contro il Covid, e per quella di San Francisco, dedita invece alla realizzazione di strumenti per programmatori e creazione di linguaggi di programmazione. Nel frattempo, sto elaborando una piattaforma per cercare di ridurre al minimo le fake news e combattere la disinformazione».

«Naturalmente ciò che mi motiva di più è proprio la passione per la programmazione e per l’informatica. Per me è un divertimento».