L'Italia è al quarto posto per peso fiscale

Al primo posto, la Danimarca (46,3% del Pil), e, quindi, la Francia (45,4%). A seguire Belgio e Svezia (entrambe al 42,%). L’Italia è al quarto posto, a pari merito con l’Austria (42,4%), per incidenza della pressione fiscale sul Pil, scrive CGIA, Mestre.

Se ci confrontiamo con i nostri principali competitors commerciali, solo la Francia sta peggio di noi: i transalpini registrano un carico fiscale complessivo, superiore al nostro di 3 punti. La Germania, invece, presenta una pressione fiscale inferiore alla nostra di 3,6. La Spagna di 7,8 e il Regno Unito addirittura di 9,4 punti. Al di là dell’Atlantico, gli USA contano quasi 18 lunghezze di peso fiscale, inferiore a quello italiano; mentre la media dei Paesi OECD è inferiore alla nostra di 8,6 punti».

Purtroppo, quanto sopra è più che sconfortante, in un Paese che “deve” non solo ripartire, ma, “crescere” e che, per crescere, ha assoluto bisogno di riforme, e di meno imposizione fiscale e non, certo, di serpeggianti proposte di nuove imposte, capaci solo di paralizzare ogni iniziativa.

Primo, perché chi ha di più, depositando in banca o investendo – pagando, anche in questo caso, un forte pedaggio fiscale – crea indirettamente nuova economia; secondo, perché, come sopra descritto, di imposte, l’Italia è, purtroppo, maestra e, come tale, creatrice, per se stessa, di un’economia asfittica e di un debito pubblico paralizzante; terzo, perché abbiamo aliquote fiscali non corrispondenti alle reali capacità contributive del cittadino medio e, comunque, da rivedere.

Un esempio: l’enorme 26% sugli interessi, sui ricavi, dai depositi in conto corrente, 26% ancora in essere, anche se il cc, da anni, non rende nulla, e che sembra essere una punizione, per chi sa risparmiare, con sacrificio, anche il minimo gruzzolo. E non parliamo, altro esempio, dell’IVA al 22% – meno male, che non è stata portata al 25% ! – che, per un Paese, come il nostro, è insopportabile. Considerazione: perché, su una spesa di mille euro, per un modesto computer, devo pagare allo Stato 220 euro?

E non si dica che Vi sono Paesi europei, che hanno aliquote anche del 25%, sempre di IVA: per la maggioranza degli stessi, una tale aliquota è sopportabile, dato che salari o stipendi sono, in detti Paesi, molto più corposi, che in Italia. Un conto è, infatti, un’aliquota IVA del 25%, a fronte d’uno stipendio di 1300 euro, quando, poi, ci sono, e un conto è un’aliquota del 25%, a fronte d’uno stipendio di 2000 euro.

In Germania, l’aliquota IVA è del 19% – non del 22% – e le remunerazioni sono ben più alte, che da noi… Non solo – e questo non è stato dovutamente evidenziato – dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre dello stesso anno, l’aliquota IVA tedesca fu e restò ridotta al 16%... Dobbiamo, comunque, ridurre la spesa pubblica – 900 mld l’anno, su un Pil, da decenni molto povero – burocrazia, che ci costa di più, che l’evasione fiscale stessa, e, dunque, la spesa pubblica.