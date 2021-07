Paolo Ferrarese è vicepresidente di Confagricoltura Veneto

Incarico prestigioso per Paolo Ferrarese, ex presidente di Confagricoltura Verona. L’allevatore di Sorgà, titolare di un’azienda a indirizzo cerealicolo-zootecnico, è stato eletto vicepresidente di Confagricoltura Veneto insieme al collega veneziano Luigi Andretta. Le nomine sono arrivate nell’assemblea regionale di ieri, che ha confermato alla guida il presidente Lodovico Giustiniani.

«Questa nomina mi riempie di soddisfazione perché, dopo gli otto anni passati alla guida dell’organizzazione scaligera – commenta Ferrarese -, desideravo rimanere a disposizione della nostra associazione e di mantenere un’attiva collaborazione. Stavolta avrò la possibilità di essere al servizio del Veneto: rimango a disposizione del presidente sia per incarichi di rappresentanza, che per eventuali deleghe. Ringrazio Giustiniani e i presidenti provinciali per la fiducia che mi hanno accordato. Mi fa piacere che i due nuovi vicepresidenti rappresentino gli aspetti zootecnici della nostra categoria, un settore in sofferenza da tempo più di altri a causa della concorrenza straniera, soprattutto del Nord e centro Europa».

«Arriviamo da un 2020 che ricorderemo tutti quanti – ha sottolineato il presidente Giustiniani - perché mai avremmo creduto che un virus avrebbe fermato non solo l’Italia, ma il mondo intero, bloccando tutta l’economia e la vita sociale. A distanza di oltre un anno, la pandemia non è ancora terminata. La speranza è che con il vaccino si possa tornare alla normalità, ma, nonostante la ripresa, si vive sempre con l’apprensione che arrivi un nuovo stop. Abbiamo difficoltà a fare programmi per il futuro e anche i mercati sono ancora instabili, come dimostrano i prezzi alle stelle della soia e di mais. Ci sono invece molti settori che avrebbero bisogno di stabilizzazione dopo la lunga sofferenza. Parliamo dei settori connessi all’attività agricola, come l’agriturismo e la ristorazione, ma anche il vitivinicolo rimasto bloccato a lungo con l’Horeca, il lattiero-caseario e quello delle carni, in primis quelle suine».

La pandemia ha bloccato o rallentato anche la politica comunitaria, ritardando l’approvazione della Pac. «Di fatto il nuovo Parlamento, che si è insediato nel 2019, non è riuscito a licenziare la nuova Politica agricola comune tanto attesa nei tempi prefissati – ha rimarcato il presidente -. Solo la settimana scorsa sono state approvate le nuove disposizioni, che saranno operative dal 2023 al 2027. I risultati non ci piacciono, perché avremo un taglio di risorse del 15 per cento rispetto al periodo 2014-2020 e di semplificazione ce ne sarà poca».

Conclude: «Confidiamo nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con alcuni miliardi stanziati per l’agricoltura che andranno a vantaggio del 4.0, cioè del rinnovo parco macchine e della digitalizzazione, e delle fonti rinnovabili. Noi puntiamo soprattutto al rilancio del biometano, importante per gli impianti di biogas e per dare continuità agli oltre 1.200 impianti agricoli già esistenti in Italia».