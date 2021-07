Mercato Coperto, questo weekend la festa del grano

Per celebrare la mietitura, una delle ricorrenze più antiche e conosciute del mondo agricolo, Coldiretti Verona organizza nel fine settimana al Mercato Coperto di Campagna Amica nel quartiere Filippini la “Festa del grano, dalla mietitura alla pasta”. Saranno due giorni, il 3 e 4 luglio dalle 8.00 alle 13, alla scoperta dei prodotti realizzati anche con grani di varietà antiche macinati a pietra coltivati nel Comune di Verona e a Colognola ai Colli. Sabato dalle 11 si potrà assistere al cooking show della cuoca contadina Sonia Pontelli dell’Agriturismo Colle San Felice di Verona che preparerà un piatto con la pasta fatta con farina di grani di varietà antiche e le verdure dell’orto.

«In piena mietitura nelle campagne veronesi, desideriamo promuovere la produzione di grano locale alla scoperta di uno degli alimenti base della dieta mediterranea e protagonista di pietanze gustose: la pasta. Ma con il grano, specie di varietà antiche che fanno risultare la farina più gustosa, si possono realizzare anche pane, focacce e dolci che si possono acquistare al Mercato al Coperto», precisa Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati di Campagna Amica di Verona.

Conclude: «Nella provincia veronese sono 15.500 gli ettari coltivati a frumento per lo più tenero (13.900 ha) con una produzione di oltre 90mila tonnellate nel 2020. Quest’anno si prospetta una buona annata per il grano locale che consigliamo di acquistare e consumare per avere la certezza della provenienza e sostenere la filiera corta dell’economia locale».