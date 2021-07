Al via i saldi in Veneto da domani

«Stiamo assistendo a cauti segnali di ripresa sul fronte economico e anche su quello commerciale. La scelta di dare la possibilità di vendite straordinarie nel mese antecedente è stata ben accolta dai commercianti e sembra essere stata gradita da chi acquista. Ora ci attendiamo che i saldi estivi offrano maggiore slancio alla ripresa del nostro commercio, soprattutto quello al dettaglio».

Così l’Assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato sottolinea che domani 3 luglio in Veneto, come deliberato dalla giunta regionale, prendono avvio i saldi estivi. La stessa giunta regionale, contestualmente a parziale deroga della normativa regionale, ha consentito lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione che inizieranno domani per protrarsi fino al 31 agosto 2021.

«Una scelta ponderata in accordo con le associazioni di categoria del mondo commerciale – conclude l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato che ha proposto la delibera – che è servita a dare ancora maggiore impulso al commercio dopo oltre un anno e mezzo di pandemia. La Regione continuerà a sostenere il rilancio del commercio. Ciò significa puntare a rivitalizzare i centri, rilanciare la socialità e far rifiorire i nostri paesi, dove la gente sta tornando ad incontrarsi e ci auguriamo torni anche a fare acquisti».