Consorzio Eurobus Verona, Bellorio: «Attiva una nuova linea da Verona a Sottomarina»

In vista del Premio Verona Network, la cerimonia di premiazione delle realtà più meritevoli del territorio scaligero che si si svolgerà il 15 luglio al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova, abbiamo intervistato Paolo Bellorio, membro del CdA del Consorzio Eurobus Verona, per fare il punto sulle attività in programma per questo secondo semestre dell'anno.

«La nostra realtà nasce diciannove anni fa e ci occupiamo di trasporto scolastico, relativo a servizi turistici e noleggio di autobus».

«Con lo scoppio della pandemia abbiamo vissuto un momento molto difficile ed è tuttora complesso, per quanto riguarda l’aspetto turistico e il noleggio di mezzi. Attualmente stiamo svolgendo soltanto servizio scuolabus; è stato praticamente tutto bloccato. Ora comincia a muoversi qualcosa, il turismo di massa però manca, le fiere stanno organizzando nuovi appuntamenti ma noi non abbiamo ancora nulla in calendario in questo senso».

«Dopo un lavoro certosino svolto negli ultimi mesi, il Consorzio si è preparato per presentare un servizio di linea commerciale che parte da Verona e porta cittadini e visitatori al mare, a Sottomarina precisamente. Abbiamo pensato alle persone anziane, ai più giovani e alle famiglie: in due ore partendo dalla città arriviamo a destinazione. Posso dire che stiamo già avendo delle soddisfazioni, speriamo che continuino dato che il servizio sarà attivo fino a fine settembre».

«A settembre, inoltre, le scuole dovrebbero ripartire normalmente in presenza, quindi vorrà dire che anche noi dovremmo tornare ai livelli pre covid con i trasporti, sia per quanto riguarda il servizio scolastico sia per tutti gli eventi, visite ai musei, gite legati alle attività didattiche».

«Siamo dei professionisti che hanno delle importanti responsabilità con i propri dipendenti e questo ci motiva a pensare sempre a qualcosa di nuovo. Vedevamo le nostre scrivanie vuote, quindi ci siamo attivati per offrire a tutti coloro che vengono nella nostra Verona dei servizi innovativi».