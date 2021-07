Nuovi bandi per un valore di 11 milioni di euro

I nuovi bandi, approvati ieri, rappresentano un sostegno a favore di formazione in agricoltura, miglioramento delle infrastrutture viarie e di rete in zona montana, ripristino dei danni da calamità naturale per la tromba d’aria di Verona dell’agosto 2020 ed interventi forestali.

Le dichiarazioni dell'assessore Caner «A seguito delle economie accertate a valere sui bandi precedenti, e quindi senza nessun ulteriore cofinanziamento, riusciamo a sostenere nuovi interventi per un valore complessivo di 11 milioni e 600 mila euro. - ha spiegato l’assessore Caner - Di fatto si tratta di un ulteriore forma di sostegno a disposizione delle imprese agricole e del settore primario, un comparto che vale oltre 6 miliardi e rappresenta, insieme al turismo, la principale industria regionale. » «Le chiusure e i limiti imposti dalla pandemia hanno rallentato la crescita e gli investimenti in questo settore ed è difficile fornire previsioni per il 2021, rispetto al passato, a causa dell’incertezza riguardo l’impatto del Covid-19 sull’economia nazionale, anzi globale. - ha commentato Caner - Il quadro previsionale sarà inevitabilmente soggetto a revisioni ma sono certo che, anche grazie a questo ulteriore sostegno, il settore agroalimentare Veneto potrà ripartire, più forte di prima.» Le linee di intervento - Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze. - Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete.

- Investimenti per il ripristino di terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali.

- Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli.

- Risanamento e ripristino foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie e eventi climatici.

- Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali, al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle pertinenti focus area/priorità.