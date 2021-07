Fashion Marketing, il 4 luglio un evento per scoprirne le potenzialità

«Torniamo a vederci! Sarà il primo evento di categoria in presenza, organizzato da Confartigianato Imprese Verona, dopo oltre un anno di restrizioni e collegamenti online». Con queste parole Roberto Iraci Sareri, Presidente dell’Associazione artigiana, lancia un appuntamento dedicato alle imprese della Moda, che Confartigianato, con il contributo di Ebav (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) e in collaborazione con VdV - Venezia da Vivere, ha organizzato sotto forma di incontro informativo di approfondimento professionale, in presenza, dedicato alla comunicazione digitale.



L’evento, rivolto a tutte le attività del variegato universo della moda artigiana, è in programma domenica 4 luglio 2021, alle ore 19.45, nelle sale dell’Hotel Veronesi La Torre di Dossobuono, in via Monte Baldo, 22.



“Fashion Marketing - Comunicazione digitale e interpersonale per le imprese della Moda” viene proposto con l'obiettivo di avviare o perfezionare i processi di promozione e marketing della propria attività, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei canali social, utili anche per migliorare la comunicazione interpersonale e la gestione del cliente.



«Alcuni aspetti del fare impresa – spiega Tommaso Tedesco, Presidente di Confartigianato Moda Verona – nell’ultimo anno sono, probabilmente, definitivamente cambiati, per tutti, anche per le imprese della moda, per i sarti e gli stilisti, i calzolai e calzaturieri, i contoterzisti dell’abbigliamento, gli artigiani della maglieria, del cuoio, del tessile, degli accessori, del ricamo, le pulitintolavanderie, gli istituti di moda. Non ci possiamo più permettere di restare indietro, ma dobbiamo crescere. L’evento di domenica 4 luglio va in questa direzione, con l’obiettivo di aiutare i nostri imprenditori a tenere il passo, per il futuro delle loro attività».



L’appuntamento è realizzato in collaborazione con VdV - Venezia da Vivere, agenzia specializzata in progetti di valorizzazione e promozione dell’artigianato e servizi di comunicazione per le aziende, attraverso la creazione di contenuti per i media, il web e i social network, creatrice di eventi e storytelling nei campi dell'artigianato, della cultura, dell'arte e della moda, ideatrice, ad esempio, della Venice Fashion Week.



L’incontro, condotto da Valeria Bosco, Segretario di Confartigianato Imprese Verona, avrà anche un momento dedicato alla presentazione di importanti opportunità economiche per le imprese, tramite l’intervento dell’Associazione, rappresentate dall’accesso a contributi e rimborsi messi a disposizione da Ebav, Ente Bilaterale Artigianato Veneto, e Sani.In.Veneto, fondo regionale per l’assistenza sanitaria integrativa artigiana.



Per partecipare all’incontro gratuito e in presenza, con la puntuale applicazione di precauzioni e misure di prevenzione, è necessaria la registrazione, da effettuare on-line, compilando il modulo presente sul sito confartigianato.verona.it, oppure contattando Confartigianato allo 0459211555, o inviando una e-mail a michele.piccoli@confartigianato.verona.it.