American Express: sempre più richiesta la carta in metallo Platino

In tal senso, l'American Express è tra le carte di credito certamente più conosciute e usate al mondo, con i quasi due secoli di storia della compagnia fondata negli Stati Uniti e le varie tipologie di servizi offerte.

È possibile scegliere tra diverse tipologie, ognuna caratterizzata da grandi vantaggi: attualmente una delle più apprezzate risulta essere senza dubbio la versione Platino, carta prestigiosa ed elegante, grazie alla sua fattura in metallo.





American Express Platino: plafond e assicurazioni incluse

Questa celebre carta di credito a uso personale, nella sua versione Platinoin metallo si può richiedere già a partire dai 18 anni di età.

Il plafond non ha limiti prestabiliti ma dipende dall'istituto di credito cui fa capo e non ci sono limitazioni neanche sull'importo massimo che può essere presente sul conto stesso. Si possono effettuare prelievi di contante fino a mille euro giornalieri, senza mai superare però i 4 mila mensili.

Per quanto concerne le assicurazioni incluse nella carta, l'utente può contare su rimborso di eventuali spese mediche di viaggio, bagagli smarriti, ritardo o cancellazione del volo ma anche di acquisti online. Inoltre, è possibile presentarla alle principali agenzie di noleggio auto in quanto sono svariate quelle che l'accettano senza problemi.

Fonte: recensione “american express platino metallo” del portale di approfondimento tematico Cartetop.it.





Tutti gli altri servizi di American Express Platino

I pagamenti con la carta American Express Platino in metallo si effettuano sia con la funzione contactless su POS che a mezzo di comode app dedicate, quali ad esempio Apple Pay (per gli iPhone con tecnologia Apple), Google Pay (per smartphone con sistema Android e account Google collegato) e Samsung Pay (per cellulari di questo brand).

Anche l'accesso stesso all'account personale avviene da tutti i principali dispositivi fissi e mobili e si possono predisporre pagamenti a molte tipologie di bollettino: bianchi, premarcati, MAV, RAV e i recenti Pago PA per la pubblica amministrazione. Non solo, è consentito persino domiciliare le bollette relative alle principali utenze domestiche e non, per avere pagamenti puntuali e senza pensieri.

Tra le esperienze esclusive possibili con American Express sono certamente da citare le prevendite a determinati eventi (artistici o sportivi), la consulenza sui viaggi, l'accesso a lounge aeroportuali in tutto il mondo, la possibilità di sfruttare servizi di spa e ristorazione, concierge dedicato alle finanze e voucher viaggio.

Laddove sia previsto, inoltre, questa carta di credito consente di aderire ai programmi cashback attivi: si tratta di un metodo di rimborso parziale su determinati acquisti, online o nei negozi fisici, per i quali il pagamento deve essere elettronico e tracciabile. A fronte di un canone mensile, l'attivazione è comunque gratuita e si può chiedere anche più di una carta oltre alla principale.





Come attivare la carta American Express Platino

Oltre alla maggiore età, per richiedere questa carta occorre avere un reddito annuo lordo pari ad almeno 45 mila euro. Inoltre, la residenza deve essere rigorosamente stabilita nei confini nazionali.

Nel portale ufficiale di American Express sarà sufficiente inserire i propri dati personali completi di IBAN del proprio conto corrente bancario, allegando anche documenti fondamentali quali carta d'identità o patente e tessera sanitaria con codice fiscale.

Non occorre fare altro se non attendere le normali verifiche come da procedura e l'arrivo della carta fisica all'indirizzo indicato. Un altro grande vantaggio di questa carta di credito è che si può usare anche all'estero in diverse valute, con una maggiorazione adeguata sul tasso di cambio.