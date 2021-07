D’Incà a Confagricoltura Veneto: «Il Pnrr farà crescere l’agricoltura 4.0»

«Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è una grande opportunità per far ripartire l’economia, con fondi che verranno dedicati all’agricoltura 4.0 e ai giovani». Così si è espresso il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà in un incontro con i Giovani di Confagricoltura Veneto, che si è svolto in modalità online alla presenza del presidente regionale dell’organizzazione agricola, Lodovico Giustiniani, e del vicepresidente nazionale Giordano Emo Capodilista.



Nel Pnrr, piano post pandemia che punta su riforme, digitalizzazione, taglio della burocrazia e accelerazione dei progetti per tornare a far crescere il Paese, i giovani agricoltori vedono l’occasione per immaginare l’agricoltura di domani, pronta ad affrontare le sfide del mercato globale.

«Il nostro Paese ha bisogno di strumenti concreti per internazionalizzare – ha sottolineato Piergiovanni Ferrarese, presidente dei Giovani di Confagricoltura Veneto e Verona -. L’agricoltura 4.0, con le tecnologie di precisione e l’ottimizzazione delle filiere, sarà una leva strategica per l’agroalimentare italiano. Molte nostre aziende esportano nel mondo eccellenze enogastronomiche e necessitano di strumenti di supporto. Va migliorato l’Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, così come va riorganizzata l’Agea, l’agenzia che eroga i fondi UE agli agricoltori, senza dimenticare la digitalizzazione, che vede ancora molto arretrato il nostro Paese. Servirebbero anche interlocutori fissi: in pochi anni troppi ministri si sono susseguiti, rendendo spesso complicata la nostra attività di lobby».



Il presidente Giustiniani e il vicepresidente Emo Capodilista, che avevano aperto i lavori, hanno ribadito l’importanza dei rapporti con le istituzioni per un dialogo proficuo mirato a ottenere risposte rapide e operative a supporto del mondo produttivo.

Gli interventi

Eleonora Girardi di Vicenza,

Martina Dal Grande di Treviso,

Nicola Selmin di Padova,

Simonetta Dominese di Venezia,

Claudio Previatello di Rovigo,

Francesco Longhi di Belluno.

La richiesta di tutti è di una maggiore progettualità e impegno delle scadenze, ma anche di porre attenzione alle piccole e medie imprese, che si trovano a combattere con la concorrenza sleale dei competitor internazionali e che, nel post pandemia, operano con redditi sempre più ridotti.



Il ministro D’Incà ha spiegato che il Pnrr in cinque anni si pone l’obiettivo di modernizzare il Paese e far crescere il Pil, uscendo da una crisi che ha evidenziato ritardi.

«Alcune riforme sono in arrivo – ha annunciato -, a cominciare da quella fiscale che sta chiudendo il ciclo in commissione Finanze. Ma stiamo lavorando con un timing serrato anche su altre riforme, a partire dalle semplificazioni, per raggiungere in tempi rapidi agli obiettivi e recuperare in questo modo le risorse in arrivo da Bruxelles».