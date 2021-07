Tavola rotonda sulla PAC, domani il webinar di Fieragricola

Fieragricola, rassegna internazionale biennale di agricoltura in programma in presenza a Veronafiere dal 26 al 29 gennaio 2022, organizza per domani, mercoledì 30 giugno un webinar di approfondimento sul futuro della Politica agricola comune (Pac).



L’appuntamento – organizzato in collaborazione con Food Trend Foundation – sarà alle ore 10.30 sulla piattaforma digitale Zoom, per fare il punto sulla riforma della Pac che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Parlamento europeo, Consiglio e Commissione Ue stanno cercando di raggiungere entro il prossimo 30 giugno – sotto la presidenza di turno portoghese – un’intesa sulla struttura della Politica agricola comune, vero e proprio collante dell’Europa unita prevista dalla sottoscrizione dei Trattati di Roma nel 1957.



Fra i punti della Pac sui quali il “jumbo trilogo” dovrà trovare un accordo vi sono la percentuale da destinare agli ecoschemi (il Consiglio Ue ha proposto il 20% delle risorse del Primo pilastro, mentre il Parlamento europeo chiede che tale percentuale sia del 30) e la condizionalità sociale, con riferimento agli aspetti legati alla gestione dei lavoratori.

Una volta raggiunta un’intesa sul negoziato, gli Stati Membri saranno chiamati a definire un Piano strategico nazionale, nel quale introdurre le misure più adatte per le diverse agricolture dei propri territori. Quale sarà l’orientamento dell’Italia? Quali saranno le esigenze dell’agricoltura italiana?



Fieragricola e Food Trend Foundation desiderano fare il punto sulla Pac con i protagonisti:

il sen. Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (invitato);

l’on. Paolo De Castro, Coordinatore S&D Comagri al Parlamento europeo;

l’on. Herbert Dorfmann, Coordinatore PPE Comagri al Parlamento europeo.

Per affrontare successivamente in una tavola rotonda le aspettative, le priorità, i progetti sulla riforma con i rappresentanti del mondo agricolo italiano: