Dayane Mello, lancio della sua nuova collezione a San Giovanni Lupatoto

Lunedì 21 giugno 2021, a San Giovanni Lupatoto, in Provincia di Verona, è stato presentato con un lancio internazionale in diretta web, sulle piattaforme Twitch, Youtube e Instagram, DAY – DAYANE AND YOU il nuovo brand di cosmesi firmato Dayane Mello.

L’evento di lancio è stato trasmesso in triplice lingua, italiano, spagnolo e portoghese; è stato infatti seguito in diretta da molti Paesi a livello mondiale, riscontrando da subito un grande successo.

L’intero progetto è stato seguito da AMO1999 S.R.L, importante agenzia di comunicazione multibrand di Verona, la quale, grazie alla sinergia creata con il noto volto televisivo e lo studio attento del mercato e del settore, ha dato il suo supporto nella realizzazione dell’intero progetto, dall’idea originaria del branding e della strategia di comunicazione, fino alla realizzazione finale del packaging e del sito web di e-commerce, dal quale i fan di tutto il mondo possono acquistare i prodotti marchiati DAY.

L’enorme successo dell’iniziativa ha portato un grandissimo afflusso di utenti sul sito dayaneandyou.com, mandandolo in down dopo solo pochi minuti dal suo lancio.

Un lavoro durato mesi, che ha avuto il suo riscontro vedendo il posizionamento del nuovo brand DAYANE AND YOU al primo posto nelle tendenze di Twitter Italia e all’ottavo posto di quelle Mondiali.

Nulla di questo progetto è stato lasciato al caso: dalla creazione del nome DAY, con il quale Dayane viene chiamata dai suoi familiari e amici, all’acronimo DAYANE AND YOU, che ha voluto sottolineare il forte legame che l’influencer ha con i suoi fan, alla scelta del giorno 21 giugno per la diretta, in quanto giorno più lungo dell’anno, quello con più luce, chiaro rimando al significato stesso del brand.

I riflettori si sono accesi sulla AMO1999, che ha dimostrato di essere un punto di riferimento importante a livello nazionale, creando un evento di risonanza mondiale.