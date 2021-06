Confesercenti: «Lavoro etico per una rete territoriale»

«Cinquant’anni di rappresentanza sindacale al fianco degli imprenditori, delle piccole e medie imprese del commercio e del turismo che sono la spina dorsale della nostra economia. Supporto e tutela dell’artigianato che scandisce la quotidianità di quartiere. Questo e tanto altro ancora è Confesercenti Verona, una delle realtà centrali del nostro territorio».

per glissare l’affollamento dei server e riuscire a sbrigare più pratiche possibile. Siamo i primi a mettere in campo ogni forza e competenza a nostra disposizione per ripartire a pieno regime.

«Confesercenti è una fucina di idee ed è in fermento per i numerosi progetti che stiamo portando avanti -sottolinea il neo eletto Ferrari-. Il nostro punto di forza è fare rete: un imprenditore non può rimanere da solo ma ha bisogno di tessere una struttura comune insieme agli altri esercenti perché solo di concerto si può dare forma a una comunità. Solo la collaborazione porta al bene comune. La concorrenza sul mercato da parte delle grandi aziende è spietata e i cambiamenti sono all’ordine del giorno: non c’è nessuna battaglia né corsa al migliore. Sono due modi differenti di fare impresa, con valori ed etica di riferimento non paragonabili. Confesercenti vuole tutelare i lavorati, le piccole e medie imprese, ponendo in essere progetti concreti che uniscano i vari comuni veronesi . Non vuole promuovere concorrenza o un’accelerata forzata verso le multi-nazionali o le grandi imprese. Sono due mondi economici differenti»

