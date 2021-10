COO’EE, la comunicazione efficace che «toglie, toglie, toglie»

Così nasce una cultura precisa che si traduce in strategia creativa per brand identity e progetti di comunicazione multicanale. Una cultura che si fonda su uno statement divenuto ormai celebre: «togliere, togliere, togliere».

Altro non è che un modo libero di pensare che elimina ciò che non serve per riconoscere quello che conta e comunicarlo con semplicità in ogni ambito della comunicazione. Va di pari passo con l’altro grande pilastro di Coo’ee: la relazione all’ascolto, che negli anni ha plasmato un modello valoriale inedito, il modello PIU: Professionale, Imprenditoriale e Umano. Un modello che permette all’agenzia di valutare le relazioni interne ed esterne, dai clienti ai collaboratori, dai fornitori ai partner. Il mix equilibrato di questi valori permette alla relazione di funzionare al meglio.



Una storia importante, quella di Coo’ee Italia, che trova risposta in progetti di valore e collaborazioni attive con aziende e brand quali Acone Associati, Mele Val Venosta, IBM Italia, Fondazione Buzzi, Assirm, Velux Italia, Supermercati Rossetto, Salvagnini group, Gruppo Sapio, Scuola Europa, Polyedra, Berner Italia, Kometirrigation, Consorzio Prosciutto di Modena, Consorzio Aceto Balsamico di Modena, MBF, InJob, Leoncini.