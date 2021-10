A luglio una tavola rotonda sulle “Partecipate degli Enti veronesi”

È stata presentata, giovedì 24 giugno, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la tavola rotonda, aperta a tutti i Comuni veronesi, sul tema delle Società partecipate degli Enti locali, in programma il 9 luglio al Teatro Salieri di Legnago.

Alla presentazione, sono intervenuti Manuel Scalzotto, il presidente della Provincia di Verona e i Sindaci dei Comuni organizzatori del convegno, Graziano Lorenzetti (Legnago) e Attilio Gastaldello (San Giovanni Lupatoto). Era, inoltre, presente il Presidente di Ancrel Veneto, Massimo Venturato.

I temi della tavola rotonda

Nell’importante incontro, relatori esperti affronteranno alcuni dei temi, al centro dei più recenti dibattiti, sulle partecipate degli Enti locali veronesi e tra questi: i limiti nella gestione degli acquisti, la cessione di quote e gli aumenti di capitale.

Sarà dato spazio, inoltre, a una sintesi sulla normativa, in materia, al ruolo della Corte dei Conti e alle progettualità in territorio scaligero, per i servizi erogati a cittadini e imprese dalle società a partecipazione pubblica. Alla tavola rotonda, che avrà inizio alle 18, sono invitati sindaci, assessori, consiglieri comunali, amministratori delle società della provincia, consiglieri regionali e parlamentari veronesi.

I relatori

Giampiero Pizziconi, magistrato della Corte dei Conti – sezione centrale di Roma;

Marco Valerio Pozzato, procuratore della Corte dei Conti – sede di Trento;

Giovanni Meruzzi, professore ordinario di diritto commerciale dell’Università di Verona;

Giuseppe Piperata, professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università Iuav di Venezia;

Graziano Lorenzetti e Attilio Gastaldello, primi cittadini promotori dell’evento.

Apriranno i lavori i saluti del Vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti e del presidente della Provincia, Manuel Scalzotto, mentre, le conclusioni verranno affidate alla vicepresidente e Assessore ai Lavori Pubblici della Regione del Veneto, Elisa De Berti. Modererà l’incontro il presidente di Ancrel, Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali, Venturato. Validissima iniziativa: incontrarsi, dialogare ed apprendere, condividendo e costruendo, significa creare il meglio per i cittadini.