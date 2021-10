Donate le “Stelle al merito del Lavoro” ai nuovi Maestri del Lavoro

Il Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha comunque firmato i brevetti per i Maestri del Lavoro del Veneto. Sono in tutto 62 a livello regionale. Un numero di gran lunga inferiore rispetto agli anni trascorsi. Si aggiravano infatti sulla ottantina. Segno evidente della mancata produzione anche nel Nord- Est, area solitamente riconosciuta come maggiormente produttiva.

Nello specifico la provincia di Verona è la provincia con il maggior numero di nuovi Maestri del Lavoro. Sono 17 in tutto. A Venezia ne sono toccati 8, a Vicenza 4, 10 a Treviso ed a Belluno, 7 a Padova e 6 a Rovigo.

L'onorificenza gratifica le maestranze di aziende che hanno contribuito a dare lustro sia alla provincia veronese che alla nostra Regione del Veneto.

Paolo Menapace, Console provinciale di Verona

«Sono lavoratori dipendenti da imprese private che hanno lavorato sodo da almeno 25 anni e con oltre 50 anni di età ma che hanno soprattutto fatto crescere giovani generazioni nel mondo del lavoro, con moralità e con senso del dovere, non disgiunto da professionalità e da innovazioni nel loro settore di attività. Hanno quindi contribuito a far crescere sia le loro aziende che il tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Spiace davvero che fra loro quest'anno non ci sia nemmeno una rappresentate del mondo femminile».

Erminio Gambato, Console regionale

«Aver perduto stelle significa anche aver perduto quote di lavoro e di produzione e la pandemia ovviamente ne è stata una concausa. Siamo convinti di recuperare con la ripresa e con le riaperture. Intanto continuiamo nella nostra mission legata alle attività scuola-lavoro che a Verona si concretizzano con il conferimento di una decina di borse di studio a studenti meritevoli. Un buon sostegno per consentire loro di continuare a studiare e di affermarsi nel mondo del lavoro».

I 17 nuovi Maestri del Lavoro di Verona